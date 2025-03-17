Последствия российского обстрела дронами Харьковщины. Фото: Олег Синегубов/Telegram

В понедельник ночью, 17 марта, российские оккупанты беспилотниками атаковали Харьковскую область. В результате вражеского обстрела зафиксировано попадание дрона.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 17 марта.

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Россияне дронами атаковали Харьковскую область

Следовательно, 17 марта около 3:20 ночи россияне дронами атаковали село Каменная Яруга в Чугуевском районе Харьковской области. В результате попадания вражеского "Шахеда" на гражданском предприятии произошел пожар. Огонь охватил здание на площади 1000 кв.м.

Кроме того, по данным главы ОВА, 16 марта около 16:10 в городе Купянск в результате попадания КАБа в частный сектор были повреждены 22 частных дома, 22 хозяйственные постройки, 3 легковых автомобиля. Пострадал 57-летний мужчина.

Также около 15:54 16 марта в селе Большая Шапковка в Купянском районе Харьковской области в результате вражеского обстрела (предварительно КАБами) горела хозяйственная постройка. Пострадали 66-летняя, 75-летняя, 75-летняя, 56-летняя женщины и 66-летний мужчина.

В частности, в селе Гнилица в результате падения БпЛА повреждено складское здание сельскохозяйственного предприятия. А вблизи села Уды зафиксировано попадание 4 КАБов по открытой местности. Без пострадавших и повреждений.

Скриншот сообщения председателя Харьковской ОВА

Напомним, ночью 17 марта российские оккупанты беспилотниками атаковали Днепропетровскую область. Во время вражеского обстрела Силы противовоздушной обороны сбили 15 дронов.

В частности, в ночь на 17 марта в Киеве раздавались мощныевзрывы. Силы ПВО сбивали вражеские дроны, которые атаковали столицу.