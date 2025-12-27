Атака на Харківщину 26 грудня — скільки загиблих та поранених

Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС Харківщини

Минулої доби російські окупанти обстріляли Харків і населені пункти Куп’янського району з авіації та дронів. Є загиблі й поранені.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області у суботу, 27 грудня.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

На Харківщині є загиблі та поранені

"Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби та безпілотники різних типів. Із застосуванням керованої авіації війська РФ завдали удару по місту Харків. Влучання відбулося в дорожнє покриття", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Загинули двоє чоловіків, ще семеро людей постраждали, серед яких дев’ятимісячна дитина.

Крім того, внаслідок ворожого обстрілу села Подоли загинули двоє цивільних чоловіків.

За минулу добу розпочато 10 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації.

Нагадаємо, у ніч на 27 грудня Росія масовано атакувала Київ.

Президент Володимир Зеленський розповів, скільки ворожих цілей запустили окупанти.