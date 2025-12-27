Атака на Харьковщину 26 декабря — сколько погибших и раненых

РФ массированно атаковала Харьковскую область — последствия
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Харьков и населенные пункты Купянского района из авиации и дронов. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области в субботу, 27 декабря.
На Харьковщине есть погибшие и раненые
"Против мирного населения оккупанты применили управляемые авиабомбы и беспилотники различных типов. С применением управляемой авиации войска РФ нанесли удар по городу Харьков. Попадание произошло в дорожное покрытие", — говорится в сообщении.
В результате удара повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили. Погибли двое мужчин, еще семь человек пострадали, среди которых девятимесячный ребенок.
Кроме того, в результате вражеского обстрела села Подолы погибли двое гражданских мужчин.
За минувшие сутки начато 10 уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации.
Напомним, в ночь на 27 декабря Россия массированно атаковала Киев.
Президент Владимир Зеленский рассказал, сколько вражеских целей запустили оккупанты.
