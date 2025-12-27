Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков РФ массированно атаковала Харьковскую область — последствия

РФ массированно атаковала Харьковскую область — последствия

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 11:23
Атака на Харьковщину 26 декабря — сколько погибших и раненых
Последствия атаки на Харьков. Фото: ГСЧС Харьковщины

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Харьков и населенные пункты Купянского района из авиации и дронов. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области в субботу, 27 декабря.

Реклама
Читайте также:
полиция
Сообщение Нацполиции. Фото: скриншот

На Харьковщине есть погибшие и раненые

"Против мирного населения оккупанты применили управляемые авиабомбы и беспилотники различных типов. С применением управляемой авиации войска РФ нанесли удар по городу Харьков. Попадание произошло в дорожное покрытие", — говорится в сообщении.

В результате удара повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили. Погибли двое мужчин, еще семь человек пострадали, среди которых девятимесячный ребенок.

Кроме того, в результате вражеского обстрела села Подолы погибли двое гражданских мужчин.

За минувшие сутки начато 10 уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации.

Напомним, в ночь на 27 декабря Россия массированно атаковала Киев.

Президент Владимир Зеленский рассказал, сколько вражеских целей запустили оккупанты.

Харьков Харьковская область оккупанты война в Украине Нацполиция
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации