Атака на Харьковщину 26 декабря — сколько погибших и раненых

Последствия атаки на Харьков. Фото: ГСЧС Харьковщины

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Харьков и населенные пункты Купянского района из авиации и дронов. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области в субботу, 27 декабря.

Сообщение Нацполиции. Фото: скриншот

На Харьковщине есть погибшие и раненые

"Против мирного населения оккупанты применили управляемые авиабомбы и беспилотники различных типов. С применением управляемой авиации войска РФ нанесли удар по городу Харьков. Попадание произошло в дорожное покрытие", — говорится в сообщении.

В результате удара повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили. Погибли двое мужчин, еще семь человек пострадали, среди которых девятимесячный ребенок.

Кроме того, в результате вражеского обстрела села Подолы погибли двое гражданских мужчин.

За минувшие сутки начато 10 уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации.

Напомним, в ночь на 27 декабря Россия массированно атаковала Киев.

Президент Владимир Зеленский рассказал, сколько вражеских целей запустили оккупанты.