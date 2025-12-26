Відео
Головна Харків Авіаудар по Харкову — деталі атаки та наслідки

Авіаудар по Харкову — деталі атаки та наслідки

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 17:41
Обстріл Харкова 26 грудня — які наслідки атаки
Рятувальники гасять пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська 26 грудня випустили керовані авіаційні бомби по Харкову та передмістю. Ворог пошкодив газопровід та житлові будинки, також є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Читайте також:

Удар по Харкову 26 грудня

Синєгубов розповів, що російська армія випустила по Харківській області три авіабомби: дві з них впали за межами Харкова — місця влучань і наслідки ще з'ясовуємо. Інша вдарила по одній із центральних доріг міста. 

За його словами, один чоловік загинув на місці, а ще один — помер у машині екстреної медичної допомоги. Наразі відомо про вісьмох постраждалих. 

Також внаслідок обстрілів на ділянці вулиці Клочківської — від вулиці Олексіївської до проспекту Перемоги — тимчасово перекритий рух. Мешканців та гостей міста просять врахувати цю інформацію під час планування маршрутів. 

Загалом, через ворожі обстріли пошкоджений газопровід та ще близько 20 житлових будинків. 

Нагадаємо, 26 близько 16:00 росіяни атакували Харків та передмістя. Влучання сталося в одну з найжвавіших трас міста. 

Відомо, що серед поранених є 9-місячна дівчинка. Медики надають усю необхідну допомогу.


Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
