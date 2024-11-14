Ситуація в Куп'янську на Харківщині 14 листопада - ЗСУ знищили десант РФ

Українські військові. Фото: Генштаб

Російські війська продовжують штурмувати місто Куп'янськ Харківської області. Сили оборони знищили ворожий десант, який 13 листопада прорвався у населений пункт.

Про це повідомив начальник МВА Андрій Беседін у коментарі виданню Думка.

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Вчора російський десант зміг прорватися на лівобережну частину Куп'янська та розбігтися на по будинках міста. Але ворогу не вдалося закріпитися, оскільки його знищили захисники ЗСУ.

"Знищили", — сказав Беседін.

За його словами, станом на ранок 14 листопада ситуація в Куп'янську залишається контрольованою.

Нагадаємо, на Харківському напрямку Силам оборони вдалося перехопити у ворога ініціативу. Однак окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ.

Також бійці Національної гвардії успішно відбили масштабний наступ російських окупантів на Сіверському напрямку, де ворог зазнав великих втрат.