Ситуація в Куп'янську на Харківщині 14 листопада - ЗСУ знищили десант РФ

РФ не закріпилася у Куп'янську, знищено десант
Російські війська продовжують штурмувати місто Куп'янськ Харківської області. Сили оборони знищили ворожий десант, який 13 листопада прорвався у населений пункт.
Про це повідомив начальник МВА Андрій Беседін у коментарі виданню Думка.
Бої за Куп'янськ
Вчора російський десант зміг прорватися на лівобережну частину Куп'янська та розбігтися на по будинках міста. Але ворогу не вдалося закріпитися, оскільки його знищили захисники ЗСУ.
"Знищили", — сказав Беседін.
За його словами, станом на ранок 14 листопада ситуація в Куп'янську залишається контрольованою.
Нагадаємо, на Харківському напрямку Силам оборони вдалося перехопити у ворога ініціативу. Однак окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ.
Також бійці Національної гвардії успішно відбили масштабний наступ російських окупантів на Сіверському напрямку, де ворог зазнав великих втрат.
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