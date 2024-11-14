Ситуация в Купянске в Харьковской области 14 ноября - ВСУ уничтожили десант РФ

Украинские военные. Фото: Генштаб

Российские войска продолжают штурмовать город Купянск Харьковской области. Силы обороны уничтожили вражеский десант, который прорвался 13 ноября в населенный пункт.

Об этом сообщил начальник МВА Андрей Беседин в комментарии изданию Думка.

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Вчера российский десант смог прорваться на левобережную часть Купянска и разбежаться по домам в городе. Но врагу не удалось закрепиться, поскольку его уничтожили защитники ВСУ.

"Уничтожили", — сказал Беседин.

По его словам, по состоянию на утро 14 ноября ситуация в Купянске остается контролируемой.

Напомним, на Харьковском направлении Силам обороны удалось перехватить у врага инициативу. Однако оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ.

Также бойцы Национальной гвардии успешно отразили масштабное наступление российских оккупантов на Северском направлении, где враг понес большие потери.