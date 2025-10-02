Атака на Харківщину 2 жовтня — що обстріляли, скільки поранених та загиблих

Наслідки російського удару по Балаклії. Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські окупанти вдарили по шістьох населених пунктах Харківської області. У Балаклії внаслідок атаки загинула 88-річна жінка, ще 15 людей постраждали, зокрема гострої реакції на стрес зазнала чотирирічна дівчинка.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 2 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Чим атакували окупанти

Окупанти били по Харківщині різними видами озброєння. Зокрема було випущено:

одну ракету "Іскандер-М";

один КАБ;

один БпЛА типу "Молнія";

один fpv-дрон.

Внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Куп'янському районі пошкоджено два приватні будинки, дві господарчі споруди, приватний та багатоквартирний будинки.

В Ізюмському районі пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, нежитлову будівлю, 11 автомобілів, кафе, адмінбудівлю, п'ять магазинів, дві аптеки, салон краси, стоматологію, пекарню, пошту, кіоск, будинок, господарчі споруди.

Нагадаємо, цієї доби внаслідок обстрілів РФ також загорівся санаторій у Бучі.

Ворожі дрони ввечері 1 жовтня атакували Дніпропетровщину. ДСНС показала фото наслідків.