Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків РФ обстріляла Харківщину — є загибла та поранені

РФ обстріляла Харківщину — є загибла та поранені

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 09:40
Атака на Харківщину 2 жовтня — що обстріляли, скільки поранених та загиблих
Наслідки російського удару по Балаклії. Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські окупанти вдарили по шістьох населених пунктах Харківської області. У Балаклії внаслідок атаки загинула 88-річна жінка, ще 15 людей постраждали, зокрема гострої реакції на стрес зазнала чотирирічна дівчинка.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 2 жовтня.

Реклама
Читайте також:
скрін
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Чим атакували окупанти

Окупанти били по Харківщині різними видами озброєння. Зокрема було випущено:

  • одну ракету "Іскандер-М";
  • один КАБ;
  • один БпЛА типу "Молнія";
  • один fpv-дрон.

Внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Куп'янському районі пошкоджено два приватні будинки, дві господарчі споруди, приватний та багатоквартирний будинки.

В Ізюмському районі пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, нежитлову будівлю, 11 автомобілів, кафе, адмінбудівлю, п'ять магазинів, дві аптеки, салон краси, стоматологію, пекарню, пошту, кіоск, будинок, господарчі споруди.

Нагадаємо, цієї доби внаслідок обстрілів РФ також загорівся санаторій у Бучі.

Ворожі дрони ввечері 1 жовтня атакували Дніпропетровщину. ДСНС показала фото наслідків.

Харків Харківська область окупанти Олег Синєгубов війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації