Атака на Харьковщину 2 октября — что обстреляли, сколько раненых и погибших

РФ обстреляла Харьковскую область — есть погибшая и раненые
За прошедшие сутки российские оккупанты ударили по шести населенным пунктам Харьковской области. В Балаклее в результате атаки погибла 88-летняя женщина, еще 15 человек пострадали, в частности острой реакции на стресс испытала четырехлетняя девочка.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в четверг, 2 октября.
Чем атаковали оккупанты
Оккупанты били по Харьковской области различными видами вооружения. В частности, было выпущено:
- одна ракета "Искандер-М";
- один КАБ;
- один БпЛА типа "Молния";
- один fpv-дрон.
В результате обстрела повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
В Купянском районе повреждены два частных дома, две хозяйственные постройки, частный и многоквартирный дома.
В Изюмском районе повреждены пять многоквартирных домов, нежилое здание, 11 автомобилей, кафе, админздание, пять магазинов, две аптеки, салон красоты, стоматология, пекарня, почта, киоск, дом, хозяйственные постройки.
Напомним, в эти сутки в результате обстрелов РФ также загорелся санаторий в Буче.
Вражеские дроны вечером 1 октября атаковали Днепропетровскую область. ГСЧС показала фото последствий.
Читайте Новини.LIVE!