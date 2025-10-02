Видео
Главная Харьков РФ обстреляла Харьковскую область — есть погибшая и раненые

РФ обстреляла Харьковскую область — есть погибшая и раненые

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 09:40
Атака на Харьковщину 2 октября — что обстреляли, сколько раненых и погибших
Последствия российского удара по Балаклее. Фото: Харьковская ОГА

За прошедшие сутки российские оккупанты ударили по шести населенным пунктам Харьковской области. В Балаклее в результате атаки погибла 88-летняя женщина, еще 15 человек пострадали, в частности острой реакции на стресс испытала четырехлетняя девочка.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в четверг, 2 октября.

Чем атаковали оккупанты

Оккупанты били по Харьковской области различными видами вооружения. В частности, было выпущено:

  • одна ракета "Искандер-М";
  • один КАБ;
  • один БпЛА типа "Молния";
  • один fpv-дрон.

В результате обстрела повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

В Купянском районе повреждены два частных дома, две хозяйственные постройки, частный и многоквартирный дома.

В Изюмском районе повреждены пять многоквартирных домов, нежилое здание, 11 автомобилей, кафе, админздание, пять магазинов, две аптеки, салон красоты, стоматология, пекарня, почта, киоск, дом, хозяйственные постройки.

Напомним, в эти сутки в результате обстрелов РФ также загорелся санаторий в Буче.

Вражеские дроны вечером 1 октября атаковали Днепропетровскую область. ГСЧС показала фото последствий.

Харьков Харьковская область оккупанты Олег Синегубов война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
