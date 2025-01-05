Обстріл Харківщини — росіяни атакували приватні будинки та лікарню

Поліцейський фіксує наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни продовжують обстрілювати Харків та область. 5 січня окупанти атакували дронами та артилерією приватні будинки й лікарню. Правоохоронці зафіксували наслідки ворожих влучань.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в Telegram.

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Наслідки обстрілів Харківщини

Один з ворожих безпілотників влучив по території приватного житлового сектору у Київському районі Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. За попередньою інформацією, для атаки війська РФ застосували ударний БпЛА "Молнія-1".

Зруйноване через обстріл приміщення на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, окупанти вдарили FPV-дроном по селі Олександрівка Золочівської громади. Вибух пошкодив приватне домоволодіння. А в селі Відрожденівське на Богодухівщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок та господарчі приміщення.

Обстріляний будинок в Харківські області. Фото: Харківська обласна прокуратура

Артилерією росіяни обстріляли селище Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено лікарню та авто швидкої медичної допомоги.

Пошкоджений автомобіль швидкої допомоги. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російська армія завдала авіаційного удару по селу Турове Золочівської громади. Внаслідок влучання КАБу зруйновано житловий будинок, ще чотири пошкоджено. На щастя, внаслідок вказаних ворожих обстрілів постраждалих немає.

Через обстріл лікарні пошкоджено авто медиків. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, сьогодні росіяни запустили по Харкову безпілотник типу "Молнія". Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Вранці 5 січня ворог з артилерії обстріляв село Парутине, що на Миколаївщині. Росіяни пошкодили приватний будинок і господарські споруди.