Обстрел Харьковщины — россияне атаковали частные дома и больницу

Полицейский фиксирует последствия обстрела Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Россияне продолжают обстреливать Харьков и область. 5 января оккупанты атаковали дронами и артиллерией частные дома и больницу. Правоохранители зафиксировали последствия вражеских попаданий.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.

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Последствия обстрелов Харьковщины

Один из вражеских беспилотников попал по территории частного жилого сектора в Киевском районе Харькова. В результате обстрела поврежден дом. К счастью, обошлось без пострадавших. По предварительной информации, для атаки войска РФ применили ударный БпЛА "Молния-1".

Разрушенное из-за обстрела помещение на Харьковщине. Фото: Харьковская областная прокуратура

Кроме того, оккупанты ударили FPV-дроном по селу Александровка Золочевской громады. Взрыв повредил частное домовладение. А в селе Возрожденовское на Богодуховщине в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом и хозяйственные помещения.

Обстрелянный дом в Харьковские области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Артиллерией россияне обстреляли поселок Ковшаровка Куп'янского района. Повреждены больница и авто скорой медицинской помощи.

Поврежденный автомобиль скорой помощи. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российская армия нанесла авиационный удар по селу Турово Золочевской громады. Вследствие попадания КАБа разрушен жилой дом, еще четыре повреждены. К счастью, в результате указанных вражеских обстрелов пострадавших нет.

Из-за обстрела больницы повреждено авто медиков. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, сегодня россияне запустили по Харькову беспилотник типа "Молния". Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Утром 5 января враг из артиллерии обстрелял село Парутино, что на Николаевщине. Россияне повредили частный дом и хозяйственные постройки.