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РФ почала частіше використовувати свої ДРГ на півночі Харківщини, — Синєгубов

13 грудня 2023 11:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
РФ почала частіше використовувати свої ДРГ на півночі Харківщини, — Синєгубов
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: facebook/synegubov.official
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На північних ділянках Харківщини почастішали виходи російських диверсійно-розвідувальних груп. Проте українські воїни продовжують відбивати ворожі атаки.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Небезпечні напрямки на Харківщині

"Почастішали виходи диверсійно-розвідувальних груп на півночі. От учора така сама група ворожа виходила, вчасно була виявлена нашими воїнами і під нашим вогнем вимушена була відійти", — зазначив він.

За його словами, найбільш небезпечними у Харківській області залишаються Лиманський та Куп'янський напрямки. Зазначається, що на Куп'янському армія РФ намагається наступати.

Примусова евакуація населення

Також Синєгубов наголосив, що нині місцева влада планує продовжити примусову евакуацію населення. 

"За нашими підрахунками, у найнебезпечніших громадах Куп'янського району, наближених до фронту, перебуває близько 300 дітей", — додав очільник Харківської ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують використовувати піхоту на Лимано-Куп'янському напрямку і застосовують тактику "м'ясних штурмів". Така стратегія Росії не змінюється на цьому напрямку вже пів року.

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