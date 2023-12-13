РФ начала чаще использовать свои ДРГ на севере Харьковской области, — Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: facebook/synegubov.official

На северных участках Харьковской области участились выходы российских диверсионно-разведывательных групп. Однако украинские воины продолжают отбивать вражеские атаки.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Опасные направления в Харьковской области

"Участились выходы диверсионно-разведывательных групп на севере. Вот вчера такая же группа вражеская выходила, вовремя была обнаружена нашими воинами и под нашим огнем вынуждена была отойти", — отметил он.

По его словам, наиболее опасными в Харьковской области остаются Лиманское и Купянское направления. Отмечается, что на Купянском армия РФ пытается наступать.

Принудительная эвакуация населения

Также Синегубов подчеркнул, что в настоящее время местные власти планируют продлить принудительную эвакуацию населения.

"По нашим подсчетам, в самых опасных общинах Купянского района, приближенных к фронту, находятся около 300 детей", — добавил глава Харьковской ОВА.

Напомним, российские оккупанты продолжают использовать пехоту на Лимано-Купянском направлении и применяют тактику "мясных штурмов". Такая стратегия России не меняется в этом направлении уже полгода.