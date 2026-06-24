РФ посилила тиск на Харківщині: збільшено кількість штурмів

Військові на фронті. Фото ілюстративне: 3 армійський корпус

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська продовжують наступальні дії на Харківщині та сусідніх напрямках у зоні відповідальності Об’єднаних сил. Українські військові фіксують активізацію противника, однак суттєвого просування окупантів наразі немає. Водночас РФ продовжує застосовувати дрони, авіабомби та намагатися тиснути на окремих ділянках фронту.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Новини.LIVE.

Наступ РФ набрав темпу

За словами речника Угруповання об’єднаних сил Віктора Трегубова, останнім часом на напрямках від Лиману до частини Сумщини спостерігається пожвавлення бойових дій. Найбільше це помітно на Лиманському напрямку, але також стосується Куп’янського, Південно-Слобожанського та Північно-Слобожанського напрямків. Військовий зазначив, що це вже не окремі атаки, а частина масштабної наступальної кампанії російської армії.

"Це і є масштабна наступальна кампанія зараз. Скоріше, насправді, вона так чи інакше потім піде на спад", — сказав Трегубов.

Ситуація біля Вовчанська

Російські війська продовжують спроби тиснути у районі Вовчанська. Окупанти намагаються закріпитися на тих самих напрямках, де вже раніше проводили атаки, зокрема в районі міста та прилеглих територій. За словами речника, ефективність цих дій залишається невисокою. Росіяни намагаються використовувати мостоукладачі, щоб долати водні перешкоди, однак українські військові знищують цю техніку ударами дронів.

"Буквально вчора там знищили ще один мостоукладач. Вони підганяють його до річки, намагаються через неї перейти, а він знищується безпосередньо на місці дроном", — розповів він.

Спроби захопити Куп'янськ

Російські війська не відмовляються від спроб встановити контроль над Куп’янськом. За словами Віктора Трегубова, окупанти продовжують заходити в місто та намагаються діяти з північного боку, а також обходити населений пункт. Водночас значних успіхів у цих діях противник не має. Українські військові фіксують спроби просування, але вони не призвели до суттєвих змін на напрямку.

"Очевидно, що ні. Принаймні на власних мапах вони малюють його знову. Останнім часом те, що росіяни малюють на власних мапах, — це їхня програма максимум", — зазначив Трегубов.

Тактика російських військ

На цьому етапі росіяни не змінюють основної тактики. Вони продовжують рухатися невеликими групами за підтримки безпілотників та іншої техніки. За словами речника, дії РФ на різних напрямках мають спільну логіку та координуються між собою.

"Це не просто якісь судомні рухи. Безумовно, там є певна координація, вона буває не дуже ефективною інколи, але вона існує", — пояснив Трегубов.

Удари по логістиці РФ

Українські військові продовжують завдавати ударів по російській логістиці, яка забезпечує угруповання військ на Харківському напрямку. Цілі — не лише транспорт із пальним, а й склади, де зберігаються ресурси для армії РФ. За словами Трегубова, на півночі це складніше, ніж на інших напрямках, через географію та велику кількість маршрутів постачання. Водночас ці удари мають накопичувальний ефект і поступово впливають на можливості противника.

"Станом на зараз вони попередньо вкорочуються. Це буде акумулятивний ефект певним чином до якогось більшого масштабу", — сказав він.

Авіабомби та дрони

Російські війська на Харківщині продовжують застосовувати керовані авіаційні бомби та безпілотники різних типів. Ворог збільшує кількість таких ударів, однак суттєвого зростання їхньої ефективності військові не фіксують. Атаки по Харкову та області залишаються регулярними, але наразі ситуація не змінилася кардинально.

"Вони продовжують так само закидати українську землю цими бомбами. Ще й нарощують кількість. Ефективність особливо не підвищується, ось кількість намагаються нарощувати", — додав Трегубов.

Як повідомляли Новини.LIVE, після одного з російських ударів по Дергачах на Харківщині на території приватного домоволодіння виявили авіабомбу ФАБ-500. Боєприпас не здетонував, але впав просто на подвір’я та зруйнував господарську будівлю. Через високий ризик для місцевих жителів рятувальники спочатку евакуювали людей із небезпечної зони.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська почали атакувати транспорт на дорозі між Ізюмом та Осколом за допомогою дронів-камікадзе "Ланцет". Раніше ці безпілотники здебільшого били по центру села, де збиралися місцеві жителі. Тепер під ударом опинилися під’їзні шляхи, що ускладнює в’їзд та виїзд з населеного пункту.