РФ продовжує тероризувати Харківщину — у поліції показали наслідки ворожих обстрілів
Російські загарбники не припиняються обстрілювати Харків та область. За минулу добу ворог знову завдав ударів по регіону з авіації, артилерії та мінометів, внаслідок чого є загибла та поранені.
У поліції показали наслідки ворожих атак.
Наслідки обстрілів Харківщини
"Росіяни щодня наносять удари з авіації, артилерії, мінометів по Харківщині, є загиблі та поранені серед цивільних: слідчі задокументували наслідки ворожих атак", — написали у поліції, говорячи про наслідки обстрілів.
Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти завдали близько 400 ударів з різного озброєння по Запорізькій області. Під прицілом було сім населених пунктів, є загиблий та поранена.
Крім того, 14 квітня у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Над областю Повітряні Сили збили ракету. Уламки ворожих ракет впали на житлові будинки, що призвело до пожежі.
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