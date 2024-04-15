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РФ продовжує тероризувати Харківщину — у поліції показали наслідки ворожих обстрілів

15 квітня 2024 10:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
РФ продовжує тероризувати Харківщину — у поліції показали наслідки ворожих обстрілів
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківщини
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники не припиняються обстрілювати Харків та область. За минулу добу ворог знову завдав ударів по регіону з авіації, артилерії та мінометів, внаслідок чого є загибла та поранені. 

У поліції показали наслідки ворожих атак. 

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Наслідки обстрілів Харківщини

"Росіяни щодня наносять удари з авіації, артилерії, мінометів по Харківщині, є загиблі та поранені серед цивільних: слідчі задокументували наслідки ворожих атак", — написали у поліції, говорячи про наслідки обстрілів. 

Обстріли Харківщини 14 квітня
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківщини
Обстріли Харківщини 14 квітня
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківщини
Обстріли Харківщини 14 квітня
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківщини
Обстріли Харківщини 14 квітня
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківщини
Обстріли Харківщини 14 квітня
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківщини

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти завдали близько 400 ударів з різного озброєння по Запорізькій області. Під прицілом було сім населених пунктів, є загиблий та поранена. 

 Крім того, 14 квітня у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Над областю Повітряні Сили збили ракету. Уламки ворожих ракет впали на житлові будинки, що призвело до пожежі. 

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