РФ продолжает терроризировать Харьковщину — в полиции показали последствия вражеских обстрелов

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковщины

Российские захватчики не перестают обстреливать Харьков и область. За минувшие сутки враг снова нанес удары по региону из авиации, артиллерии и минометов, в результате чего есть погибшая и раненые.

В полиции показали последствия вражеских атак.

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Последствия обстрелов Харьковщины

"Россияне ежедневно наносят удары с авиации, артиллерии, минометов по Харьковщине, есть погибшие и раненые среди гражданских: следователи задокументировали последствия вражеских атак", — написали в полиции, говоря о последствиях обстрелов.

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковщины

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковщины

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковщины

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковщины

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковщины

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли около 400 ударов с разного вооружения по Запорожской области. Под прицелом было семь населенных пунктов, есть погибштй и раненый.

Кроме того, 14 апреля в Днепропетровской области раздались взрывы. Над областью Воздушные Силы сбили ракету. Обломки вражеских ракет упали на жилые дома, что привело к пожару.