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РФ продолжает терроризировать Харьковщину — в полиции показали последствия вражеских обстрелов

15 апреля 2024 10:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ продолжает терроризировать Харьковщину — в полиции показали последствия вражеских обстрелов
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковщины
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики не перестают обстреливать Харьков и область. За минувшие сутки враг снова нанес удары по региону из авиации, артиллерии и минометов, в результате чего есть погибшая и раненые.

В полиции показали последствия вражеских атак.

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Последствия обстрелов Харьковщины

"Россияне ежедневно наносят удары с авиации, артиллерии, минометов по Харьковщине, есть погибшие и раненые среди гражданских: следователи задокументировали последствия вражеских атак", — написали в полиции, говоря о последствиях обстрелов.

Обстрелы Харьковщины 14 апреля
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковщины
Обстрелы Харьковщины 14 апреля
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковщины
Обстрелы Харьковщины 14 апреля
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковщины
Обстрелы Харьковщины 14 апреля
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковщины
Обстрелы Харьковщины 14 апреля
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Полиция Харьковщины

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли около 400 ударов с разного вооружения по Запорожской области. Под прицелом было семь населенных пунктов, есть погибштй и раненый.

Кроме того, 14 апреля в Днепропетровской области раздались взрывы. Над областью Воздушные Силы сбили ракету. Обломки вражеских ракет упали на жилые дома, что привело к пожару.

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