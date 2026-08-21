РФ ударила БпЛА по будинках на Харківщині: є жертви та поранені

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Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У ніч проти п'ятниці, 21 серпня, армія РФ атакувала село Леб'яже Чугуївського району Харківщири шістьма безпілотниками. Спалахнули пожежі. Є руйнування житлової забудови. Двоє жінок постраждали, а ще двоє — загинули.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Леб'яжого вночі 21 серпня

Жертвами атаки стали місцеві жительки віком 73 і 66 років. 41-річна і 73-річна жінки зазнали поранень. Медики надали потерпілим допомогу.

Загорілися п'ять приватних житлових будинків. Атака пошкодила три господарчі споруди та 20 приватних житлових будинків, а ще три будинки знищила.

На місцях обстрілу в посиленому режимі працюють екстрені служби: рятувальники, поліцейські та медики.

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