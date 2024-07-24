Зранку 24 липня РФ уперше атакувала Харків касетною ракетною "Іскандер"

Ракета в небі. Фото ілюстративне: day.kyiv.ua

Уранці в середу, 24 липня, росіяни вперше вдарили по Харкову касетною ракетою "Іскандер". Це сталося під час повторного удару по міському промисловому об'єкту.

Таку інформацію повідомив у коментарі "Суспільному" в середу, 24 липня, очільник поліції Харківської області Володимир Тимошко.

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За словами Тимошка, ракета, якою РФ атакувала сьогодні Харків, є сучасною, 2024 року випуску.

"О 05:00 удар був в абсолютно цивільний об'єкт, потім два удари по промисловому об'єкту в Харкові... За годину по цьому ж об'єкту вдарили касетним боєприпасом. Ми абсолютно певні, що вдруге били, щоб уразити рятувальників та поліцейських, які там перебували. Це диво, що і рятувальники, і поліцейські виїхали з цього об'єкту за десять хвилин до повторного удару", — зазначив правоохоронець.

Також він додав, що касета розлетілася по значній площі. Унаслідок цього зазнали поранень люди, які проходили повз приватне підприємство, і ті, хто перебував у приватному секторі, розташованому поруч.

Нагадаємо, рано вранці в середу, 24 липня, Харків прокинувся від потужних вибухів. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни завдали удару по промисловій зоні в одному з районів міста.

Також ми повідомляли, що внаслідок ранкової ракетної атаки на Харків 24 липня зазнав пошкоджень приватний сектор. В одному з будинків спалахнула пожежа. Є загиблий.