Утром 24 июля РФ впервые атаковала Харьков кассетной ракетной "Искандер"

Ракета в небе. Фото иллюстративное: day.kyiv.ua

Утром в среду, 24 июля, россияне впервые ударили по Харькову кассетной ракетой "Искандер". Это произошло во время повторного удара по городскому промышленному объекту.

Такую информацию сообщил в комментарии "Суспільному " в среду, 24 июля, глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

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По словам Тимошко, ракета, которой РФ атаковала сегодня Харьков, современная, 2024 года выпуска.

"В 05:00 удар был в абсолютно гражданский объект, затем два удара по промышленному объекту в Харькове... Через час по этому же объекту ударили кассетным боеприпасом. Мы совершенно уверены, что вторично били, чтобы поразить спасателей и находившихся там полицейских. Это чудо, что и спасатели, и полицейские выехали с этого объекта за десять минут до повторного удара", — отметил правоохранитель.

Также он добавил, что кассета разлетелась по значительной площади. В результате получили ранения люди, которые проходили мимо частного предприятия, и те, кто находился в частном секторе, расположенном рядом.

Напомним, ранним утром в среду, 24 июля, Харьков проснулся от мощных взрывов. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне нанесли удар по промышленной зоне в одном из районов города.

Также мы сообщали, что в результате утренней ракетной атаки на Харьков 24 июля получил повреждения частный сектор. В одном из домов вспыхнул пожар. Есть погибший.