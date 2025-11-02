Вибухи в Харкові 2 листопада — наслідки удару КАБом

РФ вдарила КАБом по Харкову — Терехов сказав, куди стався приліт
У Харкові було чути вибух ввечері в неділю, 2 листопада. Росіяни завдали удару КАБом по Індустріальному та Київському районах міста.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Атака на Харків 2 листопада
"Харків атакований ворожим КАБом — у місті було чутно вибух попередньо в Індустріальному районі. Подробиці зʼясовуємо", — зазначив Терехов.
Згодом він додав, що ймовірно росіяни поцілили "по відкритій території без наслідків та постраждалих".
Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов запевнив, що росіяни вдарили керованою авіаціною бомбою по Індустріальному району Харкова.
Крім того, за даними Синєгубова, Росія поцілила й по Київському району міста. Наразі інформації про постраждалих немає.
Станом на 22:17, окрім кількох районів Харківської області, повітряна тривога також оголошена в Донецькій та частинах Чернігівської, Полтавської та Дніпропетровської областей.
Небезпека досі триває в тимчасово окупованих Луганській області та Криму.
Нагадаємо, що Терехов назвав кількість пошкоджених житлових будинків у Харкові за жовтень 2025 року. За його даними, є випадки, де росіяни повністю знищили житло, і воно вже не підлягає відновленню.
Також ми повідомляли, що російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область 2 листопада. Внаслідок атаки загинули військові, а також постраждала дитина.
Додамо, що Росія завдала ударів по Одеській області в ніч проти 2 листопада. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в результаті обстрілу РФ загинули люди, пошкоджена цивільна інфраструктура та вантажівки, які перевозили зерно.
