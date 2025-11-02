Відео
Україна
Головна Харків РФ вдарила КАБом по Харкову — Терехов сказав, куди стався приліт

РФ вдарила КАБом по Харкову — Терехов сказав, куди стався приліт

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 22:16
Оновлено: 23:21
Вибухи в Харкові 2 листопада — наслідки удару КАБом
Рятувальник на місці удару Росії. Ілюстративне фото: ДСНС

У Харкові було чути вибух ввечері в неділю, 2 листопада. Росіяни завдали удару КАБом по Індустріальному та Київському районах міста.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Читайте також:

Атака на Харків 2 листопада

"Харків атакований ворожим КАБом — у місті було чутно вибух попередньо в Індустріальному районі. Подробиці зʼясовуємо", — зазначив Терехов.

Згодом він додав, що ймовірно росіяни поцілили "по відкритій території без наслідків та постраждалих".

РФ вдарила КАБом по Харкову — Терехов сказав, куди стався приліт - фото 1
Скриншот допису Ігоря Терехова в Telegram

Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов запевнив, що росіяни вдарили керованою авіаціною бомбою по Індустріальному району Харкова.

РФ вдарила КАБом по Харкову — Терехов сказав, куди стався приліт - фото 2
Скриншот допису Олега Синєгубова в Telegram

Крім того, за даними Синєгубова, Росія поцілила й по Київському району міста. Наразі інформації про постраждалих немає.

РФ вдарила КАБом по Харкову — Терехов сказав, куди стався приліт - фото 3
Скриншот допису Олега Синєгубова в Telegram

Станом на 22:17, окрім кількох районів Харківської області, повітряна тривога також оголошена в Донецькій та частинах Чернігівської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Небезпека досі триває в тимчасово окупованих Луганській області та Криму.

Наслідки обстрілу Харкова ввечері 2 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що Терехов назвав кількість пошкоджених житлових будинків у Харкові за жовтень 2025 року. За його даними, є випадки, де росіяни повністю знищили житло, і воно вже не підлягає відновленню.

Також ми повідомляли, що російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область 2 листопада. Внаслідок атаки загинули військові, а також постраждала дитина.

Додамо, що Росія завдала ударів по Одеській області в ніч проти 2 листопада. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в результаті обстрілу РФ загинули люди, пошкоджена цивільна інфраструктура та вантажівки, які перевозили зерно.

Харків вибух Ігор Терехов Олег Синєгубов Росія КАБ
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
