Обстріли житлового фонду Харкова — скільки пошкоджено обʼєктів за жовтень

Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: Харківська ОВА

Російські окупанти протягом жовтня атакували будинки Харкова. Загалом загарбники пошкодили 171 обʼєкт житлового сектору.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у неділю, 2 листопада.

Обстріли Харкова протягом жовтня

Пошкодження житлового фонду Харкова в жовтні. Фото: t.me/ihor_terekhov

Загалом протягом жовтня окупанти пошкодили:

732 вікна квартирних;

70 покрівель;

192 вікон місць загального користування;

71 скління балконів.

"Більшість з них має незначні руйнації, спричинені вибуховою хвилею. Водночас є випадки, зокрема в Індустріальному районі, коли удар КАБом призвів практично до повного знищення кількох приватних осель", — розповів Терехов.

Усі вибиті вікна оперативно закрили плитами ОСБ у перші години після російських атак.

Міський голова зауважив, що відновлення будинків триває щодня.

"Вже відремонтовані всі покрівлі, які постраждали внаслідок обстрілів. Працюють гуманітарні та державні ініціативи, зокрема програма "єВідновлення", котра дозволяє мешканцям подавати заявки на компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло", — додав він.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, упродовж минулої доби російські загарбники атакували 13 населених пунктів Харківщини.

А у ніч проти 28 жовтня окупанти атакували дронами Ізюм та Чугуїв у Харківській області.