Взрывы в Харькове 2 ноября — последствия удара КАБом

РФ ударила КАБом по Харькову — Терехов сказал, куда прилетело
В Харькове был слышен взрыв вечером в воскресенье, 2 ноября. Россияне нанесли удар КАБом по Индустриальному и Киевскому районам города.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
Атака на Харьков 2 ноября
"Харьков атакован вражеским КАБом — в городе был слышен взрыв предварительно в Индустриальном районе. Подробности выясняем", — отметил Терехов.
Позже он добавил, что вероятно россияне попали "по открытой территории без последствий и пострадавших".
В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заверил, что россияне ударили управляемой авиационной бомбой по Индустриальному району Харькова.
Кроме того, по данным Синегубова, Россия попала и по Киевскому району города. На данный момент информации о пострадавших нет.
По состоянию на 22:17, кроме нескольких районов Харьковской области, воздушная тревога также объявлена в Донецкой и частях Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областей.
Опасность до сих пор продолжается во временно оккупированных Луганской области и Крыму.
Напомним, что Терехов назвал количество поврежденных жилых домов в Харькове за октябрь 2025 года. По его данным, есть случаи, где россияне полностью уничтожили жилье, и оно уже не подлежит восстановлению.
Также мы сообщали, что российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область 2 ноября. В результате атаки погибли военные, а также пострадал ребенок.
Добавим, что Россия нанесла удары по Одесской области в ночь на 2 ноября. Председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате обстрела РФ погибли люди, повреждена гражданская инфраструктура и грузовики, которые перевозили зерно.
