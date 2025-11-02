Видео
Україна
Видео

РФ ударила КАБом по Харькову — Терехов сказал, куда прилетело

РФ ударила КАБом по Харькову — Терехов сказал, куда прилетело

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 22:16
обновлено: 23:21
Взрывы в Харькове 2 ноября — последствия удара КАБом
Спасатель на месте удара России. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Харькове был слышен взрыв вечером в воскресенье, 2 ноября. Россияне нанесли удар КАБом по Индустриальному и Киевскому районам города.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Атака на Харьков 2 ноября

"Харьков атакован вражеским КАБом — в городе был слышен взрыв предварительно в Индустриальном районе. Подробности выясняем", — отметил Терехов.

Позже он добавил, что вероятно россияне попали "по открытой территории без последствий и пострадавших".

РФ ударила КАБом по Харькову — Терехов сказал, куда прилетело - фото 1
Скриншот сообщения Игоря Терехова в Telegram

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заверил, что россияне ударили управляемой авиационной бомбой по Индустриальному району Харькова.

РФ ударила КАБом по Харькову — Терехов сказал, куда прилетело - фото 2
Скриншот сообщения Олега Синегубова в Telegram

Кроме того, по данным Синегубова, Россия попала и по Киевскому району города. На данный момент информации о пострадавших нет.

РФ ударила КАБом по Харькову — Терехов сказал, куда прилетело - фото 3
Скриншот сообщения Олега Синегубова в Telegram

По состоянию на 22:17, кроме нескольких районов Харьковской области, воздушная тревога также объявлена в Донецкой и частях Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Опасность до сих пор продолжается во временно оккупированных Луганской области и Крыму.

Наслідки обстрілу Харкова ввечері 2 листопада
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что Терехов назвал количество поврежденных жилых домов в Харькове за октябрь 2025 года. По его данным, есть случаи, где россияне полностью уничтожили жилье, и оно уже не подлежит восстановлению.

Также мы сообщали, что российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область 2 ноября. В результате атаки погибли военные, а также пострадал ребенок.

Добавим, что Россия нанесла удары по Одесской области в ночь на 2 ноября. Председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате обстрела РФ погибли люди, повреждена гражданская инфраструктура и грузовики, которые перевозили зерно.

Харьков взрыв Игорь Терехов Олег Синегубов Россия КАБ
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
