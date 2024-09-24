Обстріли Харкова 24 вересня — є поранені та загиблий

РФ вдарила по багатоповерхівках у Харкові — є потерпілі
Внаслідок удару керованими авіаційними бомбами по Харкову вдень 24 вересня важкі поранення отримало щонайменше троє людей, і кількість постійно зростає. Під ворожим вогнем опинилися багатоповерхівки у двох районах міста.
Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наслідки удару по Харкову 24 вересня
Оновлено 16:18. За даними Синєгубова, кількість загиблих збільшилася до трьох людей. Розбір завалів триває.
Оновлено 16:16. Очільник ОВА додав, що кількість загиблих зросла до двох людей.
Оновлено 16:11. За даними Синєгубова, внаслідок ворожих ударів одна людина загинула. Щонайменше 15 отримали поранення.
О 15:52 Синєгубов повідомив, що відомо про трьох поранених, які перебувають у тяжкому стані. Також є прильоти по житлових багатоповерхівках.
Вже о 15:55 він додав, що кількість постраждалих збільшилася до пʼяти. Люди перебувають під завалами. В одну з багатоповерхівок — пряме влучання.
Водночас Ігор Терехов сказав, що, за попередньою інформацією, яка потребує підтвердження, є загиблі.
Нагадаємо, російська окупаційна армія упродовж останньої доби близько десяти разів вдарили по Харківській області та Харкову різним типом озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів є загибла та постраждала.
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