Обстрелы Харькова 24 сентября — есть раненые и погибшие

Удар по многоэтажке в Харькове. Архивное фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

В результате удара управляемыми авиационными бомбами по Харькову днем 24 сентября тяжелые ранения получили по меньшей мере три человека, и количество постоянно растет. Под вражеским огнем оказались многоэтажки в двух районах города.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обновлено 16:18. По данным Синегубова, количество погибших увеличилось до трех человек. Разбор завалов продолжается.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Обновлено 16:16. Глава ОВА добавил, что количество погибших возросло до двух человек.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Обновлено 16:11. По данным Синегубова, в результате вражеских ударов один человек погиб. По меньшей мере 15 получили ранения.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

В 15:52 Синегубов сообщил, что известно о трех раненых, находящихся в тяжелом состоянии. Также есть прилеты по жилым многоэтажкам.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Уже в 15:55 он добавил, что количество пострадавших увеличилось до пяти. Люди находятся под завалами. В одну из многоэтажек — прямое попадание.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

В то же время Игорь Терехов сказал, что, по предварительной информации, нуждающейся в подтверждении, есть погибшие.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, российская оккупационная армия на протяжении последних суток около десяти раз ударили по Харьковской области и Харькову разным типом вооружения. В результате вражеских обстрелов есть погибшая и пострадавшая.