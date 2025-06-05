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РФ вдарила по будинкам в Харкові — виникли пожежі, є поранені

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Дата публікації: 5 червня 2025 01:32
Обстріл Харкова 5 червня - пошкоджено будинки, є поранені
Пожежі у місті. Ілюстративне фото: SVTV.NEWS

В ніч проти 5 червня росіяни атакували дронами Харків. Внаслідок прольотів по будинкам виникли пожежі та є поранені.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

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"У результаті прямих потраплянь у житлові багатоповерхівки є поранені. Горять квартири й машини поблизу будинків", — написав Терехов.

Через декілька хвилин глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію та уточнив, що відомо про двох постраждалих. Серед них - 13-річна дівчинка. Зокрема, постраждалим надається медична допомога.

Оновлено о 01:38

Мер Харкова поінформував, що внаслідок атаки відомо вже про трьох постраждалих.

"У результаті прямих потраплянь у житлові багатоповерхівки є поранені. Горять квартири й машини поблизу будинків", — йдеться у повідомленні.

Оновлено о 01:47

Синєгубов підтвердив інформацію про трьох пострадавших. Він уточнив, що серед них:

  • 17-річна дівчинка (перед цим повідомлялося про 13-річну);
  • 79-річний чоловік;
  • 74-річна жінка.

Нагадаємо, що менше години тому Харкові пролунала серія потужних вибухів. Ворог атакував місто безпілотниками.

Крім того, перед атакою дронів мер міста писав, що окупанти вдарили Слобідському району ракетою.

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Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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