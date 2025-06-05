Обстріл Харкова 5 червня - пошкоджено будинки, є поранені

РФ вдарила по будинкам в Харкові — виникли пожежі, є поранені
В ніч проти 5 червня росіяни атакували дронами Харків. Внаслідок прольотів по будинкам виникли пожежі та є поранені.
Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Перші наслідки обстрілу Харкова в ніч проти 5 червня
"У результаті прямих потраплянь у житлові багатоповерхівки є поранені. Горять квартири й машини поблизу будинків", — написав Терехов.
Через декілька хвилин глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію та уточнив, що відомо про двох постраждалих. Серед них - 13-річна дівчинка. Зокрема, постраждалим надається медична допомога.
Оновлено о 01:38
Мер Харкова поінформував, що внаслідок атаки відомо вже про трьох постраждалих.
"У результаті прямих потраплянь у житлові багатоповерхівки є поранені. Горять квартири й машини поблизу будинків", — йдеться у повідомленні.
Оновлено о 01:47
Синєгубов підтвердив інформацію про трьох пострадавших. Він уточнив, що серед них:
- 17-річна дівчинка (перед цим повідомлялося про 13-річну);
- 79-річний чоловік;
- 74-річна жінка.
Нагадаємо, що менше години тому Харкові пролунала серія потужних вибухів. Ворог атакував місто безпілотниками.
Крім того, перед атакою дронів мер міста писав, що окупанти вдарили Слобідському району ракетою.
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