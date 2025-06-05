Обстріл Харкова 5 червня - пошкоджено будинки, є поранені

Пожежі у місті. Ілюстративне фото: SVTV.NEWS

В ніч проти 5 червня росіяни атакували дронами Харків. Внаслідок прольотів по будинкам виникли пожежі та є поранені.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Реклама

Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Харкова в ніч проти 5 червня

"У результаті прямих потраплянь у житлові багатоповерхівки є поранені. Горять квартири й машини поблизу будинків", — написав Терехов.

Через декілька хвилин глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію та уточнив, що відомо про двох постраждалих. Серед них - 13-річна дівчинка. Зокрема, постраждалим надається медична допомога.

Оновлено о 01:38

Мер Харкова поінформував, що внаслідок атаки відомо вже про трьох постраждалих.

"У результаті прямих потраплянь у житлові багатоповерхівки є поранені. Горять квартири й машини поблизу будинків", — йдеться у повідомленні.

Оновлено о 01:47

Синєгубов підтвердив інформацію про трьох пострадавших. Він уточнив, що серед них:

17-річна дівчинка (перед цим повідомлялося про 13-річну);

79-річний чоловік;

74-річна жінка.

Нагадаємо, що менше години тому Харкові пролунала серія потужних вибухів. Ворог атакував місто безпілотниками.

Крім того, перед атакою дронів мер міста писав, що окупанти вдарили Слобідському району ракетою.