Обстрел Харькова 5 июня — повреждены дома, есть раненые

Пожары в городе. Иллюстративное фото: SVTV.NEWS

В ночь на 5 июня россияне атаковали дронами Харьков. В результате пролетов по домам возникли пожары и есть раненые.

Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

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"В результате прямых попаданий в жилые многоэтажки есть раненые. Горят квартиры и машины вблизи домов", — написал Терехов.

Через несколько минут глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил информацию и уточнил, что известно о двух пострадавших. Среди них — 13-летняя девочка. В частности, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Обновлено в 01:38

Мэр Харькова сообщил, что в результате атаки известно уже о трех пострадавших.

"В результате прямых попаданий в жилые многоэтажки есть раненые. Горят квартиры и машины вблизи домов", — говорится в сообщении.

Обновлено в 01:47

Синегубов подтвердил информацию о трех пострадавших. Он уточнил, что среди них:

17-летняя девочка (перед этим сообщалось о 13-летней);

79-летний мужчина;

74-летняя женщина.

Напомним, что менее часа назад Харькове прогремела серия мощных взрывов. Враг атаковал город беспилотниками.

Кроме того, перед атакой дронов мэр города писал, что оккупанты ударили Слободскому району ракетой.