Обстрел Харькова 5 июня — повреждены дома, есть раненые

РФ ударила по домам в Харькове — возникли пожары, есть раненые
В ночь на 5 июня россияне атаковали дронами Харьков. В результате пролетов по домам возникли пожары и есть раненые.
Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
Первые последствия обстрела Харькова в ночь на 5 июня
"В результате прямых попаданий в жилые многоэтажки есть раненые. Горят квартиры и машины вблизи домов", — написал Терехов.
Через несколько минут глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил информацию и уточнил, что известно о двух пострадавших. Среди них — 13-летняя девочка. В частности, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:38
Мэр Харькова сообщил, что в результате атаки известно уже о трех пострадавших.
"В результате прямых попаданий в жилые многоэтажки есть раненые. Горят квартиры и машины вблизи домов", — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:47
Синегубов подтвердил информацию о трех пострадавших. Он уточнил, что среди них:
- 17-летняя девочка (перед этим сообщалось о 13-летней);
- 79-летний мужчина;
- 74-летняя женщина.
Напомним, что менее часа назад Харькове прогремела серия мощных взрывов. Враг атаковал город беспилотниками.
Кроме того, перед атакой дронов мэр города писал, что оккупанты ударили Слободскому району ракетой.
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