У Харківській області фіксують наслідки нових ударів Росії

Наслідки російських атак по Харківщині. Фото: Нацполіція України

Унаслідок чергових обстрілів Харківської області 8-9 червня російські війська завдали шкоди цивільній інфраструктурі одразу в кількох районах регіону. За даними Національної поліції, пошкодження зафіксовано у Богодухівському, Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Реклама

Читайте також:

Росія атакувала низку цивільних об'єктів на Харківщині

Руйнування в житловому будинку. Фото: Нацполіція України

Серед уражених об’єктів — адміністративні будівлі, житлові будинки, господарчі споруди, магазини, СТО, приватне підприємство та автотранспорт.

Пошкоджені вікна. Фото: Нацполіція України

Також відомо, що в Куп’янську внаслідок обстрілу з РСЗВ "Град" поранення отримала цивільна жінка. У селищі Старий Салтів ворожий БпЛА влучив у кіоск — постраждали троє людей: дві жінки 1984 та 1966 років народження і чоловік 1948 р.н. Окрім того, під час авіаудару керованими бомбами по цьому ж населеному пункту було поранено 19-річного юнака.

Вирва від влучання. Фото: Нацполіція

Крім того, стало відомо, що вночі 9 червня шість "Шахедів" атакували смт Печеніги. Як повідомив керівник СВА Олександр Гусаров, п’ять безпілотників влучили у приватний сектор, ще один — у місцеве деревообробне підприємство.

Руйнування будинку. Фото: Суспільне

Зафіксовано пошкодження електромереж і трансформаторів, точна кількість зруйнованих будинків уточнюється.

Нагадаємо, що росіяни масовано атакували Запорізьку область, є поранені.

Також вчора, 8 червня, у Харкові в лікарні помер залізничник, який був серйозно поранений внаслідок російської атаки.