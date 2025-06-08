Удар по Харкову 7 червня — стало відомо про смерть ще одного залізничника

Медик на місці обстрілу. Фото ілюстративне: Telegram/Сергій Лисак

Ввечері 7 червня росіяни атакували Харків. Внаслідок обстрілу в лікарні помер ще один залізничник — Володимир Ковтун.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Реклама

Читайте також:

Збільшилась кількість жертв внаслідок атаки по Харкову

Як зазначив Перцовський, загиблий Володимир Ковтун пішов на пенсію у 2022 році. До того чоловік працював інструктором. Ввечері, коли окупанти атакували Харків, залізничник був поруч з місцем обстрілу.

"Лікарі боролись за його життя, але врятувати не вдалося — Володимир помер від отриманих травм вночі в лікарні. Підтримуємо близьких, готуємось до прощань", — написав Перцовський.

Повідомлення Олександра Перцовського. Фото: скриншот

Він додав, що в лікарні досі залишаються постраждалі внаслідок обстрілу. Деякі з них — у важкому стані.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через атаку по Харкову загинула очільниця дитячої залізниці. Її призначили на посаду два тижні тому.

Росіяни обстріляли місто 7 червня близько 17:30. По Харкову випустили керовані авіаційні бомби.