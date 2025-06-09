В Харьковской области фиксируют последствия новых ударов России

Последствия российских атак по Харьковской области. Фото: Нацполиция Украины

В результате очередных обстрелов Харьковской области 8-9 июня российские войска нанесли ущерб гражданской инфраструктуре сразу в нескольких районах региона. По данным Национальной полиции, повреждения зафиксированы в Богодуховском, Харьковском, Чугуевском и Купянском районах.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Разрушения в жилом доме. Фото: Нацполиция Украины

Среди пораженных объектов — административные здания, жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, СТО, частное предприятие и автотранспорт.

Поврежденные окна. Фото: Нацполиция Украины

Также известно, что в Купянске в результате обстрела из РСЗО "Град" ранения получила гражданская женщина. В поселке Старый Салтов вражеский БпЛА попал в киоск — пострадали три человека: две женщины 1984 и 1966 годов рождения и мужчина 1948 г.р. Кроме того, во время авиаудара управляемыми бомбами по этому же населенному пункту был ранен 19-летний юноша.

Воронка от попадания. Фото: Нацполиция

Кроме того, стало известно, что ночью 9 июня, шесть "Шахедов" атаковали пгт Печенеги. Как сообщил руководитель СВА Александр Гусаров, пять беспилотников попали в частный сектор, еще один — в местное деревообрабатывающее предприятие.

Разрушение дома. Фото: Суспільне

Зафиксировано повреждение электросетей и трансформаторов, точное количество разрушенных домов уточняется.

Напомним, что россияне массированно атаковали Запорожскую область, есть раненые.

Также вчера, 8 июня, в Харькове в больнице умер железнодорожник, который был серьезно ранен в результате российской атаки.