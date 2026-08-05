РФ вдарила по Харківщині: є загибла та семеро постраждалих

Наслідки атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська за добу атакували 21 населений пункт Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще семеро людей постраждали. Серед пошкоджених об’єктів — житлові будинки, магазини, підприємства та електромережі. Окремо зафіксували смертельний вибух невідомого пристрою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Жертви атак

У Балаклії поранень зазнали три жінки — 87, 79 та 72 років. У Богодухові постраждали дві місцеві віком 61 і 44 роки. Ще дві 65-річні жінки отримали гостру реакцію на стрес. У селі Огурцівка Шевченківської громади загинула 75-річна жителька.

Також медики допомогли 44-річній жінці, яка 3 серпня дістала поранення в селі Рубіжне Вовчанської громади.

Окремо повідомляється про смертельний випадок у селі Новоосинове Курилівської громади. Там через вибух невідомого пристрою загинув 84-річний чоловік.

Чим атакували

Російські війська застосували по Харківщині шість ракет, 10 КАБів, п’ять безпілотників "Герань-2", сім "Молній", чотири FPV-дрони та ще 35 БпЛА, тип яких встановлюють.

Руйнації після атак

У Богодухівському районі пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, електромережі, автомобіль та цивільне підприємство. У самому Богодухові зазнали пошкоджень три приватні будинки, дві господарські споруди та інші об’єкти. На Куп’янщині частково зруйновано багатоквартирний і два приватні будинки. В одному із сіл через обстріл загорілася пшениця.

Крім того, в Ізюмському районі пошкоджено склад сільгосптехніки, вантажівку, житлові будинки, магазини, автомобілі та електромережі. У Балаклії також постраждали багатоквартирний будинок, три приватні будинки, два магазини та дві автівки.

У Барвінковому руйнувань зазнали адміністративна будівля, автомобіль, магазин і багатоквартирний будинок.

На Харківщині також пошкоджено гуртожиток, електромережі, приватні будинки та автомобілі в Харківському й Чугуївському районах.

Евакуація людей

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 260 людей. Від початку роботи там зареєстрували 49 944 людини.

Ситуація на фронті

За добу зафіксували 216 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 15 разів штурмували позиції українських захисників. Атаки відбувалися біля Козачої Лопані, Лимана, Ізбицького, Ковалівки, Охрімівки, Чорного, Хатнього, Митрофанівки та Іващиного. На Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксували.

Як повідомляли Новини.LIVE, два російські дрони вранці у понеділок, 3 серпня, атакували сільськогосподарський об'єкт на території Волохово-Ярського старостинського округу Харківської області, спровокувавши пожежу на складах. Постраждалих унаслідок удару немає, на місці працюють рятувальники.

Також Новини.LIVE писали, що Росія знову вдарила по поштовому терміналу в передмісті Харкова. Атака сталася вранці 2 серпня. На території спалахнула пожежа, загорілися вантажівки, контейнери та обладнання. Внаслідок удару загинула одна людина.