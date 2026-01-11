Обстріл Харкова 11 січня - дрон влучив по інфраструктурі

Термінова новина

Російські окупанти в ніч на 11 січня атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання ударних дронів.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Перші наслідки атаки РФ в ніч проти 11 січня

Судячи з дописів мера, атака на місто була здійснена двічі - спочатку о 01:30, а потім о 4-ій ранку.

"Маємо інформацію про влучання ворожого БпЛА типу "Молнія" у Слобідському районі Харкова. Удар прийшовся по інфраструктурному обʼєкту. На місці працюють усі відповідні служби", — йдеться у першому повідомленні.

Вже 04:05 мер Ігор Терехов знову написав, що передньо, зафіксовано влучання безпілотника у Слобідському районі. Після атаки на місці вже працюють усі відповідні служби.

"Зафіксовано повторне влучання у тому ж районі", — додав мер через кілька хвилин після удару.

Новина доповнюється...