Обстрел Харькова 11 января - дрон попал по инфраструктуре

РФ ударила по Харькову — есть попадание в инфраструктуру
Российские оккупанты в ночь на 11 января атаковали Харьков дронами. В результате обстрелов зафиксировано попадание ударных дронов.
Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
Первые последствия атаки РФ в ночь на 11 января
Судя по сообщениям мэра, атака на город была осуществлена дважды — сначала в 01:30, а затем в 4 утра.
"Есть информация о попадании вражеского БпЛА типа "Молния" в Слободском районе Харькова. Удар пришелся по инфраструктурному объекту. На месте работают все соответствующие службы", — говорится в первом сообщении.
Уже 04:05 мэр Игорь Терехов снова написал, что передне, зафиксировано попадание беспилотника в Слободском районе. После атаки на месте уже работают все соответствующие службы.
"Зафиксировано повторное попадание в том же районе", — добавил мэр через несколько минут после удара.
Обновлено в 04:59
"По результатам проверки зафиксировано попадание БпЛА типа "Шахед" в землю на открытой территории в Слободском районе. Разрушений не зафиксировано. Пострадавших нет", — уточнил Терехов относительно второго удара беспилотником.
Напомним, что вечером в пятницу, 9 января, россияне также нанесли удар по Слободскому району. В результате атаки в домах были выбиты окна.
Также мы писали, что в ночь на 9 января россияне ударили по Киеву дронами и ракетами. В результате обстрела Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вышли из строя.
Читайте Новини.LIVE!