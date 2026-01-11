Видео
Україна
Видео

Главная Харьков РФ ударила по Харькову — есть попадание в инфраструктуру

РФ ударила по Харькову — есть попадание в инфраструктуру

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 04:24
Обстрел Харькова 11 января - дрон попал по инфраструктуре
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские оккупанты в ночь на 11 января атаковали Харьков дронами. В результате обстрелов зафиксировано попадание ударных дронов.

Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов. 

Читайте также:

Первые последствия атаки РФ в ночь на 11 января

Судя по сообщениям мэра, атака на город была осуществлена дважды — сначала в 01:30, а затем в 4 утра.

"Есть информация о попадании вражеского БпЛА типа "Молния" в Слободском районе Харькова. Удар пришелся по инфраструктурному объекту. На месте работают все соответствующие службы", — говорится в первом сообщении.

Уже 04:05 мэр Игорь Терехов снова написал, что передне, зафиксировано попадание беспилотника в Слободском районе. После атаки на месте уже работают все соответствующие службы.

"Зафиксировано повторное попадание в том же районе", — добавил мэр через несколько минут после удара.

Обновлено в 04:59

"По результатам проверки зафиксировано попадание БпЛА типа "Шахед" в землю на открытой территории в Слободском районе. Разрушений не зафиксировано. Пострадавших нет", — уточнил Терехов относительно второго удара беспилотником.

Напомним, что вечером в пятницу, 9 января, россияне также нанесли удар по Слободскому району. В результате атаки в домах были выбиты окна.

Также мы писали, что в ночь на 9 января россияне ударили по Киеву дронами и ракетами. В результате обстрела Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вышли из строя.

Харьков взрыв обстрелы дрон Шахид-136 инфраструктура война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
