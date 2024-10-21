Обстріл Харкова 20 жовтня — поранено 12 людей

РФ вдарила по Харкову — прокуратора уточнила наслідки атаки
У неділю ввечері, 20 жовтня, Російська Федерація здійснила декілька авіаударів по Харкову. Наразі вже відомо про 12 поранених.
Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратори Дмитро Чубенко.
Обстріл Харкова 20 жовтня
За словами Чубенко, ворог здійснив запуск чотирьох авіаційних боєприпасів приблизно о 22:00. Два прильоти було зафіксовано в області, ще два у Харкові — у Київському та Основ'янському районах.
Для ударів ворог застосував кілька літаків, а обстріл Харкова було здійснено з населеного пункту Тамаровка Бєлгородської області. За попередніми даними, це були ФАБ з УМПК та гібрид авіабомби-ракети "Гром-Е1".
Внаслідок вибухів станом на зараз відомо про 12 травмованих осіб. В них виявлено як закриті черепно-мозкові травми, перелами, так і гостру реакцію на стрес.
Крім того, речник уточнив наслідки щодо прильотів у двох районах.
"В Київському районі влучання у приватну житлову забудову, фактично було знищено житловий будинок. Пошкоджено комерційну нерухомість, АЗС і ще декілька приватних житлових будинків поряд. В Основ'янському районі також пряме влучання в житловий будинок. Внаслідок вибуху його було фактично знищено. Буквально в декількох десятках метрах знаходився багатоповерховий житловий будинок, там пошкоджено десятки вікон, фасад", — розповів Дмитро Чубенко.
Нагадаємо, що за словами мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок ударів РФ у трьох районах міста зникло світло.
Також ми писали, що ввечері 20 жовтня вибухи було чутно і у Київській області. Зокрема, у Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу сил протиповітряної оборони та рух БпЛА.
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