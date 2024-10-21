Обстріл Харкова 20 жовтня — поранено 12 людей

Швидка допомога біля пошкодженого будинку у Харкові. Фото: скриншот

У неділю ввечері, 20 жовтня, Російська Федерація здійснила декілька авіаударів по Харкову. Наразі вже відомо про 12 поранених.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратори Дмитро Чубенко.

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За словами Чубенко, ворог здійснив запуск чотирьох авіаційних боєприпасів приблизно о 22:00. Два прильоти було зафіксовано в області, ще два у Харкові — у Київському та Основ'янському районах.

Для ударів ворог застосував кілька літаків, а обстріл Харкова було здійснено з населеного пункту Тамаровка Бєлгородської області. За попередніми даними, це були ФАБ з УМПК та гібрид авіабомби-ракети "Гром-Е1".

Внаслідок вибухів станом на зараз відомо про 12 травмованих осіб. В них виявлено як закриті черепно-мозкові травми, перелами, так і гостру реакцію на стрес.

Крім того, речник уточнив наслідки щодо прильотів у двох районах.

"В Київському районі влучання у приватну житлову забудову, фактично було знищено житловий будинок. Пошкоджено комерційну нерухомість, АЗС і ще декілька приватних житлових будинків поряд. В Основ'янському районі також пряме влучання в житловий будинок. Внаслідок вибуху його було фактично знищено. Буквально в декількох десятках метрах знаходився багатоповерховий житловий будинок, там пошкоджено десятки вікон, фасад", — розповів Дмитро Чубенко.

Нагадаємо, що за словами мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок ударів РФ у трьох районах міста зникло світло.

Також ми писали, що ввечері 20 жовтня вибухи було чутно і у Київській області. Зокрема, у Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу сил протиповітряної оборони та рух БпЛА.