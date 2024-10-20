Обстріл Харкова 20 жовтня — Терехов заявив, у трьох районах міста немає світла

Вибух у місті. Ілюстративне фото: MIG

Росія ввечері 20 жовтня атакувала Харків КАБами. Внаслідок атаки зафіксовано пошкоджені будинки, є постраждалі, а у трьох районах міста відсутнє світло.

Про це у коментарі Новини.LIVE розповів мер Харкова Ігор Терехов.

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Що сказав мер міста

"На жаль, Харків знову під обстрілами. Попередньо це були три КАБи. Хочу сказати, що два місця потрапляння ми знаємо, одне місце зараз поки що невідомо. Але я хочу сказати, що у трьох районах міста Харкова немає електропостачання. Зараз наші енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання", — повідомив Терехов.

Також він уточнив, у Київському районі внаслідок російської атаки постраждало 12 приватних будинків, є поранений.

Тим часом в Основ'янському районі більш серйозні руйнації та кількість постраждалих. Зокрема, відомо про 9 людей, серед яких один хлопчик. Всі поранені внаслідок удару РФ по Харкову перебувають у стані середньої тяжкості.

"Було влучання в приміщення, на щастя там ніхто не перебував, але поряд багатоповерхова житлова забудова... Крім цього, розтрощені будинки, житлові будинки, вибиті вікна. Потрапляння були і в дахи", — додав він.

Резюмуючи Терехов розповів, що зараз у місті працюють для того, щоб все відновити, а саме - закрити контури, поправити всі дахи та подавати комунальні послуги мешканцям міста.

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Нагадаємо, що менше години тому вибухи було чутно у Київській області. У КОВА тим часом повідомили про роботу сил протиповітряної оборони та рух БпЛА.

Також ми повідомляли, що сьогодні російська армія вдарила по одному з енергетичних об'єктів в Сумській області. Без світла залишились десятки тисяч споживачів.