Обстріл Харкова 20 жовтня — Терехов заявив, у трьох районах міста немає світла

У трьох районах Харкова немає світла — мер міста про атаку РФ
Росія ввечері 20 жовтня атакувала Харків КАБами. Внаслідок атаки зафіксовано пошкоджені будинки, є постраждалі, а у трьох районах міста відсутнє світло.
Про це у коментарі Новини.LIVE розповів мер Харкова Ігор Терехов.
Що сказав мер міста
"На жаль, Харків знову під обстрілами. Попередньо це були три КАБи. Хочу сказати, що два місця потрапляння ми знаємо, одне місце зараз поки що невідомо. Але я хочу сказати, що у трьох районах міста Харкова немає електропостачання. Зараз наші енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання", — повідомив Терехов.
Також він уточнив, у Київському районі внаслідок російської атаки постраждало 12 приватних будинків, є поранений.
Тим часом в Основ'янському районі більш серйозні руйнації та кількість постраждалих. Зокрема, відомо про 9 людей, серед яких один хлопчик. Всі поранені внаслідок удару РФ по Харкову перебувають у стані середньої тяжкості.
"Було влучання в приміщення, на щастя там ніхто не перебував, але поряд багатоповерхова житлова забудова... Крім цього, розтрощені будинки, житлові будинки, вибиті вікна. Потрапляння були і в дахи", — додав він.
Резюмуючи Терехов розповів, що зараз у місті працюють для того, щоб все відновити, а саме - закрити контури, поправити всі дахи та подавати комунальні послуги мешканцям міста.
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Нагадаємо, що менше години тому вибухи було чутно у Київській області. У КОВА тим часом повідомили про роботу сил протиповітряної оборони та рух БпЛА.
Також ми повідомляли, що сьогодні російська армія вдарила по одному з енергетичних об'єктів в Сумській області. Без світла залишились десятки тисяч споживачів.
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