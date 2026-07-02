РФ вдарила по Харкову та області — є загиблий та руйнування

Наслідки удару по селищу Шевченкове. Фото: Харківська ОВА

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська вранці 2 липня атакували Харківщину керованими авіабомбами та ударними дронами. Під удар потрапили селище Шевченкове та Київський і Салтівський райони обласного центру. Правоохоронці документують наслідки нових воєнних злочинів РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Атака на Шевченкове

Вранці російські війська скинули керовану авіабомбу на селище Шевченкове. Унаслідок удару загинув 76-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали. Вибухові поранення дістали 70-річний і 52-річний чоловіки. У 47-річної та 52-річної жінок, а також у 41-річного чоловіка медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Через обстріл пошкоджено приватний будинок. На місці триває ліквідація наслідків атаки.

Удари по Харкову

У Київському районі Харкова ударний дрон влучив у багатоповерхівку. За попередніми даними, люди не постраждали. Ще одне влучання зафіксували у Салтівському районі поблизу багатоповерхового будинку. Там також обійшлося без постраждалих і пошкоджень.

Пожежа у Слобідському районі

За даними слідства, вночі 2 липня російські військові атакували Слобідський район Харкова безпілотником. Дрон влучив у гараж на території приватного домоволодіння, після чого спалахнула пожежа. Вогонь знищив два автомобілі та пошкодив покрівлю житлового будинку. Гостру реакцію на стрес отримали чоловік і три жінки.

Удар по фермі

Увечері 1 липня, близько 21:55, російська армія завдала удару безпілотником, попередньо типу "Герань-3", по селу Довжик Золочівської громади Богодухівського району. Унаслідок атаки пошкоджено ферму. Загинули десять телят, ще десять тварин постраждали.

За всіма фактами обстрілів правоохоронці відкрили досудові розслідування за статтею про воєнні злочини.

Як повідомляли Новини.LIVE, червень 2026 року став одним із найважчих місяців для Харкова від початку повномасштабної війни. За 30 днів місто пережило 142 ворожі атаки, внаслідок яких загинули 12 людей, а ще 122 отримали поранення. Російські війська били по всіх районах міста, застосовуючи дрони, ракети, КАБи та реактивну артилерію.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки загинули двоє людей, серед них — 15-річний хлопець. Кількість постраждалих зросла до 26, серед поранених є діти.