РФ обстріляла Харків 1 липня: є загиблі та поранені

Руйнування внаслідок атаки РФ на Харків. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки загинули двоє людей, серед них — 15-річний хлопець. Кількість постраждалих зросла до 26, серед поранених є діти.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко з місця події у середу, 1 липня.

Наслідки ударів РФ по Харкову 1 липня. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Атака РФ на Харків: є загиблі та поранені

Кількість постраждалих унаслідок російського удару керованими авіабомбами по Харкову зросла до 26. Внаслідок атаки загинули двоє людей, серед них — 15-річний хлопець.

Найбільших руйнувань зазнав Новобаварський район Харкова, де сталося влучання КАБів. Там загинув підліток, пошкоджено приватні будинки, виникла пожежа та вибито вікна в адміністративній будівлі.

Руйнування внаслідок обстрілу РФ. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Серед постраждалих — троє дітей. Однорічна дівчинка та 17-річна дівчина отримали гостру реакцію на стрес, а 16-річний хлопець зазнав вибухових поранень. Загалом десятьох постраждалих госпіталізовано, їм надають необхідну медичну допомогу.

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Наслідки атаки РФ. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Наймолодшій постраждалій — один рік, найстаршому пораненому — 76 років. На місцях влучань продовжують працювати рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Новини.LIVE інформували, що у Дергачівській громаді Харківської області розпочинають евакуацію дітей із чотирьох прикордонних сіл через загострення безпекової ситуації. Причиною стали регулярні атаки російських FPV-дронів, зокрема по Слатиному та Руській Лозовій, де вже є постраждалі. Місцева влада закликає родини з дітьми не зволікати з виїздом через пряму загрозу життю.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 1 липня 2026 року російські війська атакували Харківську область дронами, завдавши ударів по житлових районах і цивільній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів протягом доби поранення отримали шестеро людей. Найбільше ударів зафіксовано у Богодухівському районі, де пошкоджено будинки, вантажівку та АЗС.