Обстріл Харківщини 30 липня — окупанти вдарили по складу з продуктами

РФ вдарила по складу з продуктами на Харківщині — є загиблі
Російські окупанти у середу, 30 липня, завдали удару по території Харківського району. За попередньою інформацією, загарбники влучили по складу з продуктами в селищі Васищеве.
Про це повідомляють очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та джерела Новини.LIVE.
Обстріл Харківщини 30 липня
Синєгубов зазначив, що внаслідок російської атаки у селищі сталася пожежа. За його словами, наразі відомо про трьох постраждалих.
"Тип зброї та інші деталі уточнюються. На місці працюють усі екстрені служби", — повідомив він.
Джерела Новини.LIVE розповіли, що окупанти влучили по складу з продуктами. За їхньою інформацією, є загиблі та поранені.
Нагадаємо, у ніч проти 30 липня окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.
Крім того, загарбники атакували залізничну інфраструктуру в Дніпропетровській області.
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