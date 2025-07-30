Обстріл Харківщини 30 липня — окупанти вдарили по складу з продуктами

Рятувальник. Фото: ДСНС

Російські окупанти у середу, 30 липня, завдали удару по території Харківського району. За попередньою інформацією, загарбники влучили по складу з продуктами в селищі Васищеве.

Про це повідомляють очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та джерела Новини.LIVE.

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Синєгубов зазначив, що внаслідок російської атаки у селищі сталася пожежа. За його словами, наразі відомо про трьох постраждалих.

"Тип зброї та інші деталі уточнюються. На місці працюють усі екстрені служби", — повідомив він.

Джерела Новини.LIVE розповіли, що окупанти влучили по складу з продуктами. За їхньою інформацією, є загиблі та поранені.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Допис Новини.LIVE. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

Крім того, загарбники атакували залізничну інфраструктуру в Дніпропетровській області.