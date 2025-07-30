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Головна Харків Руйнування та потрощені авто — фото наслідків удару по Харкову

Руйнування та потрощені авто — фото наслідків удару по Харкову

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 11:08
Нічний обстріл Харкова 30 липня — фоторепортаж наслідків атаки РФ
Наслідки російського обстрілу Харкова 30 липня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у ніч проти 30 липня атакували Харків. Пошкодження зафіксовано в Шевченківському районі міста.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Харкова 30 липня

Внаслідок російського обстрілу загорілися три автомобілі, автомийка та прибудова до будівлі.

Обстріл Харкова 30 липня
Наслідки російського обстрілу Харкова 30 липня. Фото: Новини.LIVE
Російський обстріл Харкова 30 липня
Наслідки російського обстрілу Харкова 30 липня. Фото: Новини.LIVE
Атака Росії на Харків 30 липня
Наслідки російського обстрілу Харкова 30 липня. Фото: Новини.LIVE

Крім того, окупанти пошкодили житлові будинки, магазини та транспорт. Через ворожий удар поранення отримали троє людей.

Російська атака на Харків 30 липня
Наслідки російського обстрілу Харкова 30 липня. Фото: Новини.LIVE
Удар Росії по Харкова 30 липня
Наслідки російського обстрілу Харкова 30 липня. Фото: Новини.LIVE
Російський удар по Харкова 30 липня
Наслідки російського обстрілу Харкова 30 липня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 30 липня окупанти знову завдали ударів по Харкову. Мер Ігор Терехов розповів подробиці.

А 29 липня загарбники обстріляли Борівську громаду Харківської області. Внаслідок атаки загинули пʼятеро людей.

війна Харків Україна обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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