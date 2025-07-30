Нічний обстріл Харкова 30 липня — фоторепортаж наслідків атаки РФ

Наслідки російського обстрілу Харкова 30 липня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у ніч проти 30 липня атакували Харків. Пошкодження зафіксовано в Шевченківському районі міста.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Харкова 30 липня

Внаслідок російського обстрілу загорілися три автомобілі, автомийка та прибудова до будівлі.

Наслідки російського обстрілу Харкова 30 липня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Харкова 30 липня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Харкова 30 липня. Фото: Новини.LIVE

Крім того, окупанти пошкодили житлові будинки, магазини та транспорт. Через ворожий удар поранення отримали троє людей.

Наслідки російського обстрілу Харкова 30 липня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Харкова 30 липня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Харкова 30 липня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 30 липня окупанти знову завдали ударів по Харкову. Мер Ігор Терехов розповів подробиці.

А 29 липня загарбники обстріляли Борівську громаду Харківської області. Внаслідок атаки загинули пʼятеро людей.