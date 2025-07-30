Нічний обстріл Харкова 30 липня — фоторепортаж наслідків атаки РФ

Руйнування та потрощені авто — фото наслідків удару по Харкову
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Дата публікації: 30 липня 2025 11:08
Наслідки російського обстрілу Харкова 30 липня. Фото: Новини.LIVE
Російські окупанти у ніч проти 30 липня атакували Харків. Пошкодження зафіксовано в Шевченківському районі міста.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.
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Наслідки обстрілу Харкова 30 липня
Внаслідок російського обстрілу загорілися три автомобілі, автомийка та прибудова до будівлі.
Крім того, окупанти пошкодили житлові будинки, магазини та транспорт. Через ворожий удар поранення отримали троє людей.
Нагадаємо, 30 липня окупанти знову завдали ударів по Харкову. Мер Ігор Терехов розповів подробиці.
А 29 липня загарбники обстріляли Борівську громаду Харківської області. Внаслідок атаки загинули пʼятеро людей.
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