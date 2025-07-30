Обстрел Харьковщины 30 июля — оккупанты нанесли удар по складу с продуктами

РФ ударила по складу с продуктами на Харьковщине — есть погибшие
Российские оккупанты в среду, 30 июля, нанесли удар по территории Харьковского района. По предварительной информации, захватчики попали по складу с продуктами в поселке Васищево.
Об этом сообщают глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и источники Новини.LIVE.
Обстрел Харьковщины 30 июля
Синегубов отметил, что в результате российской атаки в поселке произошел пожар. По его словам, сейчас известно о трех пострадавших.
"Тип оружия и другие детали уточняются. На месте работают все экстренные службы", — сообщил он.
Источники Новини.LIVE рассказали, что оккупанты попали по складу с продуктами. По их информации, есть погибшие и раненые.
Напомним, в ночь на 30 июля оккупанты обстреляли Шевченковский район Харькова. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.
Кроме того, захватчики атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области.
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