Обстрел Харьковщины 30 июля — оккупанты нанесли удар по складу с продуктами

Спасатель. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в среду, 30 июля, нанесли удар по территории Харьковского района. По предварительной информации, захватчики попали по складу с продуктами в поселке Васищево.

Об этом сообщают глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и источники Новини.LIVE.

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Синегубов отметил, что в результате российской атаки в поселке произошел пожар. По его словам, сейчас известно о трех пострадавших.

"Тип оружия и другие детали уточняются. На месте работают все экстренные службы", — сообщил он.

Источники Новини.LIVE рассказали, что оккупанты попали по складу с продуктами. По их информации, есть погибшие и раненые.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Пост Новини.LIVE. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 30 июля оккупанты обстреляли Шевченковский район Харькова. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

Кроме того, захватчики атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области.