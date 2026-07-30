РФ випробовує нову тактику ударів по Харкову: протидія

Дорога вкрита антидроновою сіткою. Фото ілюстративне: Суспільне Харків

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Харків і область розширюють систему антидронових сіток, однак нова тактика російських атак змушує шукати інші способи захисту. Реактивні безпілотники та FPV-дрони дедалі складніше зупинити. Водночас у регіоні триває відновлення пошкоджених АЗС, а водіям радять уважніше планувати маршрути.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик.

Сітки не всюди рятують

У Харкові вже встановили значну кількість антидронових сіток. Вони з'явилися майже по всій кільцевій дорозі, а також на півночі міста. Роботи тривають і в області, де військові разом із обласною військовою адміністрацією визначають нові напрямки для встановлення такого захисту. Водночас Олександр Скорик зазначив, що ефективність сіток залежить від типу безпілотника, який застосовує Росія.

"Для невеликих FPV-дронів, особливо на оптоволокні, це найкращий захист, тому що їх можна зупинити лише фізично. Але проти "Шахедів", "Гераней" та інших великих безпілотників сітки вже не забезпечують належного захисту", — заявив депутат.

За його словами, останнім часом російська армія активно використовує реактивні "Герані", дрони типу "Бандероль" із бойовою частиною до 150 кілограмів та інші нові засоби ураження. Через високу швидкість їх значно складніше перехоплювати. Депутат також звернув увагу, що під час масованих ударів по одному об'єкту можуть одночасно запускати п'ять-шість реактивних безпілотників. У таких випадках навіть антидронові сітки вже не здатні врятувати інфраструктуру.

"Коли по одному об'єкту летить одразу кілька реактивних дронів, жодна сітка вже не допоможе. Тоді руйнування можуть бути повними", — зазначив Олександр Скорик.

За словами Скорика, більш ефективним захистом для окремих об'єктів можуть бути бетонні укриття, які вже використовують для захисту частини елементів газової інфраструктури.

Окремою загрозою він назвав використання Росією штучного інтелекту в нових безпілотниках. За його словами, такі дрони можуть автоматично визначати цілі, зокрема автозаправні станції, бензовози чи автомобілі, які система розпізнає як військові.

Що з АЗС

Олександр Скорик також пояснив свою заяву про автозаправні станції на трасі Харків — Полтава. Він наголосив, що не говорив про повне зникнення АЗС на всьому маршруті.

"Я мав на увазі, що на той момент у Валках і Чутовому не працювало жодної заправки. Моєю метою було лише попередити водіїв, щоб вони завчасно планували свої поїздки", — зазначив депутат Харківської обласної ради.

За його словами, зараз частина автозаправних станцій уже відновила роботу. Водночас водіям, особливо тим, хто їде дорогами Харків — Полтава або Харків — Суми, все ще варто заздалегідь продумувати, де можна заправитися.

Скорик зазначив, що, за даними Харківської ОВА, в області пошкоджено близько 80 автозаправних станцій. Водночас дефіциту пального немає, адже оператори поступово відновлюють роботу, а багато підприємств і фермерських господарств мають власні паливні бази.

"Критичної ситуації з паливом немає. Пошкоджені АЗС поступово відновлюють роботу, а підземні резервуари в більшості випадків залишаються неушкодженими", — додав він.

Кількість атак

За словами депутата, останнім часом Росія дедалі частіше застосовує саме реактивні безпілотники. Це пов'язано з тим, що звичайні ударні дрони українська протиповітряна оборона збиває значно ефективніше.

"Основна маса зараз летить саме реактивними дронами. Вони значно швидші, тому реагувати і військовим, і людям потрібно набагато швидше", — розповів Скорик.

Він зазначив, що українські військові вже змінюють алгоритми протидії новій загрозі, однак швидкість таких безпілотників суттєво скорочує час на реагування.

Більше жертв

Олександр Скорик вважає, що використання реактивних безпілотників вже впливає на кількість постраждалих під час атак.

"Практично кожного дня маємо постраждалих і загиблих. Ми просто не встигаємо реагувати, а через високу швидкість ударна сила таких дронів значно більша", — зауважив депутат.

За його словами, саме скорочення часу між оголошенням тривоги та ударом сьогодні є однією з найбільших проблем для Харкова й області.

Як повідомляли Новини.LIVE, Харків зазнав масштабних руйнувань через повномасштабну війну Росії проти України. Місто продовжує відновлювати житлові будинки та іншу пошкоджену інфраструктуру. Водночас цей процес ускладнюють нестача фінансування та працівників. Попри це, роботи з відбудови у Харкові тривають.

Також Новини.LIVE писали, що після чергових російських ударів на Харківщині планують посилити заходи безпеки на підприємствах та об'єктах, де постійно перебувають люди. Влада окремо працюватиме над захистом терміналу Нової пошти, який уже неодноразово атакували, та автозаправних станцій. Серед можливих рішень — додаткові укриття, антидронові сітки та покращення системи оповіщення.