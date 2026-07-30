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Головна Харків Харків передав захисні сітки АЗС: Терехов розповів про їх ефективність від FPV

Харків передав захисні сітки АЗС: Терехов розповів про їх ефективність від FPV

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 00:50
Терехов заявив, що Харків передав АЗС захисні сітки
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст і громад

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місто передало автозаправним станціям захисні сітки. На практиці в одному з випадків вони вже врятували АЗС від ворожого FPV-дрона.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію сесії Харківської міськради.

Що сказав Терехов про захисні сітки для АЗС

За словами Терехова, сітки допомагають у захисті, і позитивні результати є, але вона не є 100% захистом.

"Що стосується сіток. Дуже хочу, щоб усі ми розуміли, що так, сітки допомагають. І ми сьогодні відпрацьовуємо разом з АЗС, ми роздали сітки. І ми бачили, що коли було влучання FPV по АЗС, то сітки зберегли АЗС. Проте ми бачили інше, коли було влучання "Шахеда" і все інше, і сітка не допомагала. Тобто вона не є стовідсотковим захистом. Я дуже хочу, щоб усі ми чітко це розуміли", — сказав мер Харкова.

Мер він повідомив, що паралельно комунальні підприємства Харкова закупили необхідне обладнання та фактично цілодобово самі виробляють захист від FPV-дронів на оптоволокні.

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Окрім того, у місті вже створили кілька захисних рубежів, розгорнули засоби РЕБ і працюють разом із військовими, науковцями та обласною владою. Водночас подробиць з міркувань безпеки Терехов не розкрив.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно глава Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що у Харкові планують запустити експериментальний проект для захисту від FPV-дронів на оптоволоконному керуванні. Водночас область посилює захист медиків.

Також ми писали, що 28 липня росіяни вчергове атакували Харків. Внаслідок повторного влучання дрону в дах п'ятиповерхівки постраждали п'ятеро людей.

Харків Ігор Терехов FPV-дрони
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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