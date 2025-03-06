Обстріл Харківщини 6 березня — наслідки масованої атаки

Рятувальник гасить пожежу, яка сталася через обстріл. Фото: ДСНС

Росіяни масовано обстріляли прифронтове селище у Харківській області. Гатили керованими авіабомбами. Внаслідок атаки є жертви.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області в четвер, 6 березня.

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За інформацією ДСНС, росіяни вранці 6 березня завдали авіаудару по прифронтовому селищу Слатине Дергачівської громади Харківщини. Одна з бомб влучила у приватний будинок — він повністю зруйнований. Через це сталася пожежа.

"Вибуховою хвилею пошкоджені поруч розташовані приватні оселі, господарчі споруди та авто", — йдеться у повідомленні.

Знищені автомобілі та приміщення внаслідок обстрілу Харківщини. Фото: ДСНС

Аби ліквідувати наслідки атаки, залучали 19 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС. За попередніми даними в результаті обстрілу загинув чоловік та постраждали дві жінки.

Автомобілі рятувальників, які приїхали гасити пожежу. Фото: ДСНС

Рятувальник гасить пожежу через обстріл. Фото: ДСНС

Рятувальник на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Пожежа через авіаудар по Харківщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч проти 6 березня росіяни обстріляли Суми. Внаслідок влучань у складські приміщення загинув чоловік.

Також під удар ворога потрапив Харків. Вночі 6 березня російський дрон атакував місто. Внаслідок цього в багатоповерхівці виникла пожежа.