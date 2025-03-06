Обстріл Харківщини 6 березня — наслідки масованої атаки

РФ з авіації вдарила по Харківщині — є жертви та руйнування
Росіяни масовано обстріляли прифронтове селище у Харківській області. Гатили керованими авіабомбами. Внаслідок атаки є жертви.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області в четвер, 6 березня.
Масований обстріл Харківщини 6 березня
За інформацією ДСНС, росіяни вранці 6 березня завдали авіаудару по прифронтовому селищу Слатине Дергачівської громади Харківщини. Одна з бомб влучила у приватний будинок — він повністю зруйнований. Через це сталася пожежа.
"Вибуховою хвилею пошкоджені поруч розташовані приватні оселі, господарчі споруди та авто", — йдеться у повідомленні.
Аби ліквідувати наслідки атаки, залучали 19 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС. За попередніми даними в результаті обстрілу загинув чоловік та постраждали дві жінки.
Нагадаємо, в ніч проти 6 березня росіяни обстріляли Суми. Внаслідок влучань у складські приміщення загинув чоловік.
Також під удар ворога потрапив Харків. Вночі 6 березня російський дрон атакував місто. Внаслідок цього в багатоповерхівці виникла пожежа.
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