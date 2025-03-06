Обстрел Харьковщины 6 марта — последствия массированной атаки

Спасатель тушит пожар, который произошел из-за обстрела. Фото: ГСЧС

Россияне массированно обстреляли прифронтовой поселок в Харьковской области. Били управляемыми авиабомбами. В результате атаки есть жертвы.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в четверг, 6 марта.

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По информации ГСЧС, россияне утром 6 марта нанесли авиаудар по прифронтовому поселку Слатино Дергачевской громады Харьковской области. Одна из бомб попала в частный дом — он полностью разрушен. Из-за этого произошел пожар.

"Взрывной волной повреждены рядом расположенные частные дома, хозяйственные постройки и авто", — говорится в сообщении.

Уничтожены автомобили и помещения в результате обстрела Харьковщины. Фото: ГСЧС

Чтобы ликвидировать последствия атаки, привлекали 19 спасателей и три единицы техники ГСЧС. По предварительным данным, в результате обстрела погиб мужчина и пострадали две женщины.

Автомобили спасателей, которые приехали тушить пожар. Фото: ГСЧС

Спасатель тушит пожар из-за обстрела. Фото: ГСЧС

Спасатель на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Пожар из-за авиаудара по Харьковской области. Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 6 марта россияне обстреляли Сумы. В результате попаданий в складские помещения погиб мужчина.

Также под удар врага попал Харьков. Ночью 6 марта российский дрон атаковал город. В результате этого в многоэтажке возник пожар.