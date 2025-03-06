Обстрел Харьковщины 6 марта — последствия массированной атаки

РФ из авиации ударила по Харьковщине — есть жертвы и разрушения
Россияне массированно обстреляли прифронтовой поселок в Харьковской области. Били управляемыми авиабомбами. В результате атаки есть жертвы.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в четверг, 6 марта.
Массированный обстрел Харьковщины 6 марта
По информации ГСЧС, россияне утром 6 марта нанесли авиаудар по прифронтовому поселку Слатино Дергачевской громады Харьковской области. Одна из бомб попала в частный дом — он полностью разрушен. Из-за этого произошел пожар.
"Взрывной волной повреждены рядом расположенные частные дома, хозяйственные постройки и авто", — говорится в сообщении.
Чтобы ликвидировать последствия атаки, привлекали 19 спасателей и три единицы техники ГСЧС. По предварительным данным, в результате обстрела погиб мужчина и пострадали две женщины.
Напомним, в ночь на 6 марта россияне обстреляли Сумы. В результате попаданий в складские помещения погиб мужчина.
Также под удар врага попал Харьков. Ночью 6 марта российский дрон атаковал город. В результате этого в многоэтажке возник пожар.
Читайте Новини.LIVE!