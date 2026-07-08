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Главная Харьков Россия нанесла ракетные удары по Харькову: получили повреждения дома, пострадали люди

Россия нанесла ракетные удары по Харькову: получили повреждения дома, пострадали люди

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 02:14
Ночью 8 июля 2026 года РФ нанесла ракетный удар по Харькову
Спасатели на месте пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС

Ночью в среду, 8 июля, РФ нанесла ракетные удары по Харькову. Зафиксировали попадания в двух районах. Под ударом оказались жилые дома.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Ракетная атака на Харьков ночью 8 июля 2026 года
Скриншот сообщений Игоря Терехова

Последствия ракетных ударов по Харькову ночью 8 июля

Зафиксировали попадания ракет в Основянском районе. В Немишлянском районе в результате попадания ракеты получили повреждения частные дома.

ОБНОВЛЕНО В 02:32: В Немишлянском районе удар повредил более 20 частных домов, остекление окон храма, сеть уличного освещения и пять автомобилей. По предварительной информации, пострадали два человека. Они получили острую реакцию на стресс.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова сообщал, что днем 7 июля под авиаударом оказался Шевченковский район Харькова. Один человек погиб. Еще 20 человек, среди которых четверо детей, пострадали.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова, ГСЧС и начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова писал, что утром 7 июля россияне атаковали АЗС в Шевченковском районе Харькова. Вспыхнул пожар. Работница заправки получила острую реакцию на стресс.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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