За межами Харкова пролунали вибухи

Мобільна група ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У Харкові пролунав вибух. Ймовірно його чули за межами міста, але це не точно.

Про це повідомляє Суспільне.

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Що відомо на цей момент

Повідомлення про вибух. Фото: Скриншот

Поки що офіційної інформації щодо атак на місто не було.

Ситуація з повітряною небезпекою в Україні

Мапа повітряних тривог. Фото: Скриншот

На 00:43 згідно з даними моніторингового сервісу Ukrainealarm, в "червоній зоні" небезпеки знаходяться Чернігівська, сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Луганська, Донецька та Запорізька області.

Нагадаємо, ввечері 5 серпня, російські окупанти дронами атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу поранено дівчину, також є руйнування.

Також ми показували фото наслідків удару БпЛА типу "Молнія" по АЗС у Київському районі Харкова.