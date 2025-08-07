Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові чули вибух — що відомо на цей момент

У Харкові чули вибух — що відомо на цей момент

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 00:19
За межами Харкова пролунали вибухи
Мобільна група ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У Харкові пролунав вибух. Ймовірно його чули за межами міста, але це не точно.

Про це повідомляє Суспільне.

Реклама
Читайте також:

Що відомо на цей момент

У Харкові чули вибух — що відомо на цей момент - фото 1
Повідомлення про вибух. Фото: Скриншот

Поки що офіційної інформації щодо атак на місто не було. 

Ситуація з повітряною небезпекою в Україні

У Харкові чули вибух — що відомо на цей момент - фото 2
Мапа повітряних тривог. Фото: Скриншот

На 00:43 згідно з даними моніторингового сервісу Ukrainealarm, в "червоній зоні" небезпеки знаходяться Чернігівська, сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Луганська, Донецька та Запорізька області.  

Нагадаємо, ввечері 5 серпня, російські окупанти дронами атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу поранено дівчину, також є руйнування.

Також ми показували фото наслідків удару БпЛА типу "Молнія" по АЗС у Київському районі Харкова.

Харків вибух ППО війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації