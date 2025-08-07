За межами Харкова пролунали вибухи

У Харкові чули вибух — що відомо на цей момент
Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 00:19
Мобільна група ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
У Харкові пролунав вибух. Ймовірно його чули за межами міста, але це не точно.
Про це повідомляє Суспільне.
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Що відомо на цей момент
Поки що офіційної інформації щодо атак на місто не було.
Ситуація з повітряною небезпекою в Україні
На 00:43 згідно з даними моніторингового сервісу Ukrainealarm, в "червоній зоні" небезпеки знаходяться Чернігівська, сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Луганська, Донецька та Запорізька області.
Нагадаємо, ввечері 5 серпня, російські окупанти дронами атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу поранено дівчину, також є руйнування.
Також ми показували фото наслідків удару БпЛА типу "Молнія" по АЗС у Київському районі Харкова.
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