РФ атаковала Харьковскую область — что известно

Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Олег Синегубов/Telegram

В течение суток российские оккупанты атаковали ряд населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеских ударов пострадали гражданские, также зафиксированы значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 7 августа, в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Атака РФ на Харьковскую область — какие последствия

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 4 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов пострадали три человека.

В г. Купянск пострадали 45-летний и 55-летний мужчины; в поселке Боровая пострадала 86-летняя женщина. Также за помощью обратились 75-летняя и 86-летняя женщины, которые пострадали в г. Купянск 5 августа.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения, в частности:

8 КАБов;

3 БпЛА типа "Герань-2";

1 БпЛА типа "Ланцет";

3 FPV-дрона.

В результате российского обстрела повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Изюмском районе повреждены многоквартирный дом, автомобиль (пос. Боровая);

в Чугуевском районе повреждено здание базы отдыха (с. Хотимля);

в Богодуховском районе поврежден частный дом, электросети (с. Одноробовка).

Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Ситуация на Харьковском направлении

За прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений между российскими оккупантами и украинскими защитниками.

На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки.

Напомним, что в течение суток российские войска также массированно атаковали Запорожскую область — есть погибшие и раненые.

Кроме того, этой ночью, 7 августа, мощные взрывы раздавались в Харькове — в регионе была объявлена воздушная тревога.