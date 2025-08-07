Видео
Главная Харьков РФ нанесла удар по Харьковщине — что известно о последствиях

РФ нанесла удар по Харьковщине — что известно о последствиях

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 09:30
РФ атаковала Харьковскую область — что известно
Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Олег Синегубов/Telegram

В течение суток российские оккупанты атаковали ряд населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеских ударов пострадали гражданские, также зафиксированы значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 7 августа, в Telegram.

Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Атака РФ на Харьковскую область — какие последствия

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 4 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов пострадали три человека.

В г. Купянск пострадали 45-летний и 55-летний мужчины; в поселке Боровая пострадала 86-летняя женщина. Также за помощью обратились 75-летняя и 86-летняя женщины, которые пострадали в г. Купянск 5 августа.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения, в частности:

  • 8 КАБов;
  • 3 БпЛА типа "Герань-2";
  • 1 БпЛА типа "Ланцет";
  • 3 FPV-дрона.

В результате российского обстрела повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Изюмском районе повреждены многоквартирный дом, автомобиль (пос. Боровая);
  • в Чугуевском районе повреждено здание базы отдыха (с. Хотимля);
  • в Богодуховском районе поврежден частный дом, электросети (с. Одноробовка).
Наслідки атаки РФ на Харківщину
Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Ситуация на Харьковском направлении

За прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений между российскими оккупантами и украинскими защитниками.

На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки.

Напомним, что в течение суток российские войска также массированно атаковали Запорожскую область — есть погибшие и раненые.

Кроме того, этой ночью, 7 августа, мощные взрывы раздавались в Харькове — в регионе была объявлена воздушная тревога.

Харьковская область обстрелы война в Украине атака разрушения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
