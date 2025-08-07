РФ атаковала Харьковскую область — что известно

РФ нанесла удар по Харьковщине — что известно о последствиях
В течение суток российские оккупанты атаковали ряд населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеских ударов пострадали гражданские, также зафиксированы значительные разрушения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 7 августа, в Telegram.
Атака РФ на Харьковскую область — какие последствия
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 4 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов пострадали три человека.
В г. Купянск пострадали 45-летний и 55-летний мужчины; в поселке Боровая пострадала 86-летняя женщина. Также за помощью обратились 75-летняя и 86-летняя женщины, которые пострадали в г. Купянск 5 августа.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения, в частности:
- 8 КАБов;
- 3 БпЛА типа "Герань-2";
- 1 БпЛА типа "Ланцет";
- 3 FPV-дрона.
В результате российского обстрела повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Изюмском районе повреждены многоквартирный дом, автомобиль (пос. Боровая);
- в Чугуевском районе повреждено здание базы отдыха (с. Хотимля);
- в Богодуховском районе поврежден частный дом, электросети (с. Одноробовка).
Ситуация на Харьковском направлении
За прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений между российскими оккупантами и украинскими защитниками.
На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки.
Напомним, что в течение суток российские войска также массированно атаковали Запорожскую область — есть погибшие и раненые.
Кроме того, этой ночью, 7 августа, мощные взрывы раздавались в Харькове — в регионе была объявлена воздушная тревога.
