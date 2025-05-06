Нічний удар БпЛА по Харкову 6 травня 2025 року — які наслідки атаки

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

У ніч проти вівторка, 6 травня, росіяни завдали дронового удару по Харкову. Ворог атакував БпЛА типу "Шахед" центральний, щільно заселений район міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Скриншот повідомлення Ігоря Терехова

Нічна атака на Харків 6 травня

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 01:22. Станом на 01:38 декілька груп БпЛА на сході Харківщини летіли курсом на захід. О 03:14 військові попередили, що безпілотники зі сходу прямують на Харків, а о 03:20 додали, що декілька груп дронів із Харківщини тримають курс на Дніпропетровську й Донецьку області.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Через обстріл у Харкові загорівся приватний будинок. Інформацію щодо можливих постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, увечері 5 травня росіяни завдали дронового удару по цивільній інфраструктурі Одеського району. Спалахнули пожежі. Загинула людина.

Також ми повідомляли, що вранці 5 травня РФ ударила авіабомбами по Борівській територіальній громаді Харківської області. Постраждали двоє мирних мешканців.