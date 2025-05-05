На Харківщині лунали вибухи — ворог завдав ударів КАБами та РСЗВ

Росія вдарила КАБами по Харківщині — постраждали люди
Російські війська вранці у понеділок, 5 травня, завдали ударів авіаційними бомбами по території Борівської територіальної громади в Харківській області. Внаслідок атаки постраждали двоє цивільних мешканців.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.
Атака на Харківщину 5 травня
Сьогодні о 10:20 збройні сили Росії завдали двох авіаударів по території Борівської громади Ізюмського району. Внаслідок влучання у селі Підлиман пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
В прокуратурі повідомили, що через ворожу атаку постраждали двоє мирних мешканців:
- у жінки 1939 року народження гостра реакція на стрес;
- у чоловіка 1966 року народження поранення середньої тяжкості, його ушпиталили.
А близько 13:00 в селі Камʼянка Ізюмського району 54-річний чоловік наступив на вибуховий пристрій у себе на городі. За попередніми даними, це була протипіхотна міна "Пелюстка". Його ушпиталили з вибуховими пораненнями у стані середньої тяжкості.
Крім того, до лікарні доставили 69-річного мешканця Ізюма, який о 16:35 також підірвався на вибуховому пристрої. Наразі постраждалий отримує медичну допомогу.
А в Куп'янському районі вночі РФ скинула два КАБи на село Митрофанівка Дворічанської громади: пошкоджено будівлі місцевого підприємства. О 14:00 та о 16:10 росіяни обстріляли Куп'янськ з реактивних систем залпового вогню, через що було пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.
Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.
Нагадаємо, в Сумській області жителів Білопілля та Ворожби закликали терміново евакуюватися.
А 3 травня Росія вдарила по рятувальній частині в Куп'янську, працівники ДСНС не постраждали.
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