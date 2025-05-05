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Головна Харків Росія вдарила КАБами по Харківщині — постраждали люди

Росія вдарила КАБами по Харківщині — постраждали люди

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Дата публікації: 5 травня 2025 21:40
На Харківщині лунали вибухи — ворог завдав ударів КАБами та РСЗВ
Знищений будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська вранці у понеділок, 5 травня, завдали ударів авіаційними бомбами по території Борівської територіальної громади в Харківській області. Внаслідок атаки постраждали двоє цивільних мешканців.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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Атака на Харківщину 5 травня

Сьогодні о 10:20 збройні сили Росії завдали двох авіаударів по території Борівської громади Ізюмського району. Внаслідок влучання у селі Підлиман пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Зруйновані будинки в Борівській громаді після авіаудару РФ
Постраждалий будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура
Пожежа після вибуху в селі Підлиман: наслідки атаки окупантів
Знищений будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

В прокуратурі повідомили, що через ворожу атаку постраждали двоє мирних мешканців:

  • у жінки 1939 року народження гостра реакція на стрес; 
  • у чоловіка 1966 року народження поранення середньої тяжкості, його ушпиталили.
Місце влучання російської авіабомби — розтрощене подвір’я мирних жителів
Пошкоджений паркан. Фото: Харківська обласна прокуратура
Пошкоджена сільськогосподарська техніка — ціль ворожого обстрілу на Харківщині
Зруйнована будівля. Фото: Харківська обласна прокуратура

А близько 13:00 в селі Камʼянка Ізюмського району 54-річний чоловік наступив на вибуховий пристрій у себе на городі. За попередніми даними, це була протипіхотна міна "Пелюстка". Його ушпиталили з вибуховими пораненнями у стані середньої тяжкості.

Крім того, до лікарні доставили 69-річного мешканця Ізюма, який о 16:35 також підірвався на вибуховому пристрої. Наразі постраждалий отримує медичну допомогу.

Рятувальники та правоохоронці документують воєнні злочини Росії на Харківщині
Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура
Знищена інфраструктура після скидання авіабомб у селі Митрофанівка
Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

А в Куп'янському районі вночі РФ скинула два КАБи на село Митрофанівка Дворічанської громади: пошкоджено будівлі місцевого підприємства. О 14:00 та о 16:10 росіяни обстріляли Куп'янськ з реактивних систем залпового вогню, через що було пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

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Скриншот допису прокуратури
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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, в Сумській області жителів Білопілля та Ворожби закликали терміново евакуюватися.

А 3 травня Росія вдарила по рятувальній частині в Куп'янську, працівники ДСНС не постраждали.

Харківська область обстріли війна в Україні атака Авіаудар РСЗВ "Град"
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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