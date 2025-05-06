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РФ нанесла удар по жилому району Харькова — горит дом

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Дата публикации 6 мая 2025 03:50
Ночной удар БпЛА по Харькову 6 мая 2025 года - какие последствия атаки
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на вторник, 6 мая, россияне нанесли дроновый удар по Харькову. Враг атаковал БпЛА типа "Шахед" центральный, плотно заселенный район города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Скриншот сообщения Игоря Терехова

Ночная атака на Харьков 6 мая

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 01:22. По состоянию на 01:38 несколько групп БпЛА на востоке Харьковщины летели курсом на запад. В 03:14 военные предупредили, что беспилотники с востока направляются на Харьков, а в 03:20 добавили, что несколько групп дронов с Харьковщины держат курс на Днепропетровскую и Донецкую области.

Атака БпЛА ночью 6 мая 2025 года
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Из-за обстрела в Харькове загорелся частный дом. Информацию о возможных пострадавших уточняют.

Напомним, вечером 5 мая россияне нанесли дроновой удар по гражданской инфраструктуре Одесского района. Вспыхнули пожары. Погиб человек.

Также мы сообщали, что утром 5 мая РФ ударила авиабомбами по Боровской территориальной громаде Харьковской области. Пострадали двое мирных жителей.

Харьков обстрелы Игорь Терехов беспилотник БпЛА
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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