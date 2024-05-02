РФ снова обстреляла Харьков и область, есть погибшие и более десятка раненых

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото архивное: Синегубов\Telegram

Российская армия не перестает терроризировать Харьков и область. За прошедшие сутки под артиллерийскими и минометными ударами находились 17 населенных пунктов региона. Вражеские атаки забрали жизни четырех человек, еще 14 ранили.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрела Харькова и области

"Артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 17 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиационные обстрелы подверглись н.п. Веселое, Харьков, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Подолы", — написал Синегубов, говоря об обстрелах.

В частности, ударов потерпели:

город Харьков: оккупанты повредили 14 жилых домов;

пгт Золочев: обстрел виабомбами повредил административные помещения, здание Сбербанка, более 20 автомобилей, а также уничтожил частный дом. Погибли два человека и тринадцать пострадали;

село Лелюковка: в результате обстрела были выбиты окна и частично повреждены крыши домов, погибла 66-летняя женщина;

село Липцы: в результате обстрела горела крыша дома, погибла 78-летняя женщина;

пгт Боровая: в результате обстрела повреждена хозяйственная постройка и частично разрушен жилой дом, пострадала 66-летняя женщина.

Кроме того, по словам Синегубова, вблизи села Глинское на неизвестном взрывном устройстве взорвался трактор, пострадал 46-летний водитель.

Ситуация на Купянском направлении

В ОВА добавили, что за прошедшие сутки Силы обороны отбили 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестово, Копанки Харьковской области.

Скриншот

Напомним, 1 мая российские захватчики обстреляли населенный пункт Горняк в Донецкой области. В результате удара два человека погибли, еще шестеро получили ранения.

В тот же день враг попал в сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты" в Одессе. В результате атаки пострадали 14 человек. 13 травмированным оказали медицинскую помощь на месте. Еще один пострадавший госпитализирован.