РФ снова обстреляла Харьков и область, есть погибшие и более десятка раненых
Российская армия не перестает терроризировать Харьков и область. За прошедшие сутки под артиллерийскими и минометными ударами находились 17 населенных пунктов региона. Вражеские атаки забрали жизни четырех человек, еще 14 ранили.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия обстрела Харькова и области
"Артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 17 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиационные обстрелы подверглись н.п. Веселое, Харьков, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Подолы", — написал Синегубов, говоря об обстрелах.
В частности, ударов потерпели:
- город Харьков: оккупанты повредили 14 жилых домов;
- пгт Золочев: обстрел виабомбами повредил административные помещения, здание Сбербанка, более 20 автомобилей, а также уничтожил частный дом. Погибли два человека и тринадцать пострадали;
- село Лелюковка: в результате обстрела были выбиты окна и частично повреждены крыши домов, погибла 66-летняя женщина;
- село Липцы: в результате обстрела горела крыша дома, погибла 78-летняя женщина;
- пгт Боровая: в результате обстрела повреждена хозяйственная постройка и частично разрушен жилой дом, пострадала 66-летняя женщина.
Кроме того, по словам Синегубова, вблизи села Глинское на неизвестном взрывном устройстве взорвался трактор, пострадал 46-летний водитель.
Ситуация на Купянском направлении
В ОВА добавили, что за прошедшие сутки Силы обороны отбили 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестово, Копанки Харьковской области.
Напомним, 1 мая российские захватчики обстреляли населенный пункт Горняк в Донецкой области. В результате удара два человека погибли, еще шестеро получили ранения.
В тот же день враг попал в сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты" в Одессе. В результате атаки пострадали 14 человек. 13 травмированным оказали медицинскую помощь на месте. Еще один пострадавший госпитализирован.
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