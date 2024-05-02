Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow РФ снова обстреляла Харьков и область, есть погибшие и более десятка раненых arrow

РФ снова обстреляла Харьков и область, есть погибшие и более десятка раненых

2 мая 2024 09:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ снова обстреляла Харьков и область, есть погибшие и более десятка раненых
Последствия обстрелов Харьковщины. Фото архивное: Синегубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российская армия не перестает терроризировать Харьков и область. За прошедшие сутки под артиллерийскими и минометными ударами находились 17 населенных пунктов региона. Вражеские атаки забрали жизни четырех человек, еще 14 ранили.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Последствия обстрела Харькова и области

"Артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 17 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиационные обстрелы подверглись н.п. Веселое, Харьков, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Подолы", — написал Синегубов, говоря об обстрелах. 

В частности, ударов потерпели:

  • город Харьков: оккупанты повредили 14 жилых домов;
  • пгт Золочев: обстрел виабомбами повредил административные помещения, здание Сбербанка, более 20 автомобилей, а также уничтожил частный дом. Погибли два человека и тринадцать пострадали;
  • село Лелюковка: в результате обстрела были выбиты окна и частично повреждены крыши домов, погибла 66-летняя женщина;
  • село Липцы: в результате обстрела горела крыша дома, погибла 78-летняя женщина;
  • пгт Боровая: в результате обстрела повреждена хозяйственная постройка и частично разрушен жилой дом, пострадала 66-летняя женщина.

Кроме того, по словам Синегубова, вблизи села Глинское на неизвестном взрывном устройстве взорвался трактор, пострадал 46-летний водитель.

Ситуация на Купянском направлении

В ОВА добавили, что за прошедшие сутки Силы обороны отбили 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестово, Копанки Харьковской области.

Обстрелы Харьковщины 1 мая
Скриншот

 

Напомним, 1 мая российские захватчики обстреляли населенный пункт Горняк в Донецкой области. В результате удара два человека погибли, еще шестеро получили ранения.

В тот же день враг попал в сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты" в Одессе. В результате атаки пострадали 14 человек. 13 травмированным оказали медицинскую помощь на месте. Еще один пострадавший госпитализирован.

война
Харьков
россияне
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри