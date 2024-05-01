Авіаудар по Харкову — з'явилися фото та відео руйнівних наслідків атаки РФ

Наслідки авіаудару по Харкову. Фото: Новини.LIVE

Російські війська вчергове атакували Харків. У середу, 1 травня, ворог вдарив по об’єктах цивільної інфраструктури Київського району.

Новини.LIVE публікують фото з місця події.

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В результаті атаки постраждали не менше 14 особистих житлових будинків, власники яких перебувають у стані шоку після того, як побачили руйнування.

Пошкодження будинків включають вибиті вікна та зруйновані покрівлі. Окрім того, зазнали ушкоджень огорожі та були знищені подвір’я. Зараз на місці працюють комунальні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки.

Вранці 1 травня мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про вибухи в місті і закликав харків'ян бути обережними, оскільки є загроза повторних "прильотів".

Нагадаємо, 1 травня російські загарбники знову обстріляли передмістя Харкова, застосувавши дві керовані авіабомби. Внаслідок цієї атаки пошкоджень зазнали 13 будівель.